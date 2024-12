"Savo Milošević tražio šest plata od Partizana": Predrag Mijatović otkrio detalje odlaska bivšeg trenera!

Čelnik Partizana Predrag Mijatović još jednom komentarisao "sukob" sa Savom Miloševićem i odlazak trenera iz kluba.

Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Partizana trenutno su na pauzi između dva dijela sezone, ali u klubu se i dalje radi punom parom. Član Radne grupe Predrag Mijatović govorio je na konferenciji za medije o brojnim temama koje su trenutno aktuelne u Humskoj, a dotakao se i slučaja Milošević, kada je Savo odlučio da podnese ostavku i prekine svoj drugi mandat na klupi tima za koji je svojevremeno igrao.

Savo Milošević je na kupi Partizana zamijenio Aleksandra Stanojevića, ali je nakon nesporazuma sa klupskim čelnicima podnio ostavku. Navodno je baš Predrag Mijatović zamjerio Miloševiću zbog izbora pojedinih fudbalera, pa je sada mora da se oglasi i djelimično demantuje te navode.

"Moram da naglasim, da ispravim neke špekulacije. Nisam na društvenim mrežama, nisam takav tip, ali i ako ne želite da saznate ljudi vam kažu. Pojavilo se da je Savo dobio otkaz, da sam mu se miješao u posao... Ja sam sa Miloševićem prijatelj 30 godina, pružio sam podršku kad sam ovdje došao prvi dan. Mislio sam da će završiti sezonu ovdje. On je podnio ostavku, ja sam je prihvatio. Dok smo sarađivali, nikad ga nisam pitao ko igra, nisam mu poslao poruku ko može i ko treba da igra. Jedini problem koji je on vidio je iz potpuno drugačije konotacije, što sam želio da nađe drugo rješenje dok ne provjerim detalje o dolasku jednog od igrača. Ponudio sam se da ja razgovaram sa tim igračem. Sjajan dečko, pričao sam kasnije sa njim", istakao je Mijatović.

Peđa tvrdi da mu je teško palo što Savo Milošević svoju odluku nije prvo saopštio njemu, kao i da je bilo nesporazuma oko plata koje se duguju bivšem treneru.

"Posljednji sam saznao da je Savo podnio ostavku. Imali smo poslije razgovor u mojoj kancelariji. Njemu su neke stvari rečene, nismo mu se miješali u posao, a ako je neko imao komunikaciju i prijateljski odnos sa Milošević to sam ja. Malo me je to pogodilo, više sam vremena u životu proveo sa njim nego sa porodicom. Ako on kaže da je to poremećen integritet, ja mislim da nije. Razmišljamo o budućnosti, drugim stvarima. Pričali smo o sporazumnom raskidu, pitao sam ga šta mu klub duguje. On je mislio da mu pripada šest mjesečnih plata, advokati su rekli da trener nema pravo na to jer je podnio ostavku. Pripala mu je novembarska plata. Savo je moj prijatelj, ovo je njegov klub i uvijek može da dođe. Fudbal nema memoriju, idemo dalje", ističe jedan od čelnika crno-bijelih.

Sporan meč odigran je 30. novembra, a Savo Milošević je umjesto povrijeđenog Marija Jurčevića u igru uveo Marka Kerkeza. Fudbaler koji je nekoliko mjeseci ranije stigao iz subotičkog Spartaka nije bio u planovima novog rukovodstva, ali se radom na treninzima nametnuo treneru Miloševiću, koji mu je dao prednost u odnosu na precrtanog Nikolu Antića.

Kerkez je upisao prvi i ispostaviće se jedini nastup za Partizan, odigrao pola sata u pobjedi protiv Jedinstva sa Uba (3:0), a zatim je u potpunosti sklonjen. Novi klupski čelnici ni u narednom periodu neće računati na njega, a nije isključeno da već u januaru napusti klub. Prije angažmana u Partizanu Marko Kerkez je imao epizodne uloge u ekipama Kabela, Vojvodine, Mladosti GAT i Spartaka, svojevremeno je bio omaldinac Rada, a u mlađim kategorijama igrao je još i u Mađarskoj i Austriji.