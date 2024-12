Konferencija Peđe Mijatovića, uživo: Partizan dužan više od 53.000.000 evra!

13 : 42 O igračima Partizana! "Fudbalerima želim srećne praznike, da se odmore od ovog traumatičnog perioda, promjene klupskih čelnika, privremenog stručnog štaba koji je fenomenalno radio. Nek napune akumulatore za ono što nas očekuje u drugom dijelu prvenstva, da se popravimo na svim mogućim poljima. Ne možemo im prigovoriti ništa. Ja sam u komunikaciji sa kapitenom i nekoliko lidera tima. Situacija je takva, mora se ići naprijed", zaključio je Mijatović prije nego što se prešlo na pitanja.

13 : 42 Nema drugih mjesta! "Ne može niko da bude zadovoljan drugim mjestom Partizana. Ne mogu da svarim borbu za drugo mjesto, iako nam je to surova realnost. Dobro je što smo drugi, što nas to vodi u Evropi, ali generalno krenuti sezonu i biti zadovoljan drugim mjestom je u Partizanu drama. Sa svim ovim stvarima koje ste vidjeli, papire, tužbe, dugove... To je katastrofa. Radimo i radićemo do besvijesti da budemo prvi. Možda trenutno možemo da budemo drugi, ali je cilj da budemo prvi. Bez obzira da li ćemo igrati sa kadetima ili sa deset Mesija i Ronalda biće da budemo prvi. Premije i bonusi će se davati ako budemo prvi. Dok sam ja ovdje. A planiram da budem mnogo, mnogo godina. U našim glavama, ovdje nismo privremeno već trajno. Dok bude rezultata. Cilj da budemo najbolji u fudbalskom svijetu je DNK Partizana. Ponosni smo na to, kroz istoriju smo imali i poraza i pobjeda, ali mnogo više pobjeda", kaže predstavnik Radne grupe.

13 : 34 Tužbe i prijetnje! "Imamo čudan fenomen koji se pojavio od kako smo došli. Tužbe i prijetnje tužbama. Nije dan prošao da nismo dobili prijetnje tužbama i nekoliko tužbi. Od bivših igrača, trenera, agencija, aktuelnih igrača, drugih povjerilaca... Bili smo prinuđeni da zbog takve situacije angažujemo velike advokata koji su zapostavili svoje obaveze da bi izašli na kraj sa svim tim. Moram da im pomenem imena jer oni jako puno pomažu. Rade za nula evra, pro bono - to su Ilija Dražić, Nenad Vojnović. Oni su trenutno važni kao igrači. Moramo da se borimo i protiv advokatskih kancelarija. Svakodnevno dođe po nekoliko prijetnji i nekoliko tužbi", zaključio je Predrag Mijatović.

13 : 26 Igrači dobili procente! "Procenti klubovima postoje, ovdje, u Njemačkoj, Španiji, Engleskoj... Sasvim je normalno da postoji dogovor, ukoliko vi meni prodate igrača, pa on napravi karijeru, učestvuje se i u budućoj prodaji. Potpuno je nelogično, ali nije zabranjeno po FIFA pravilima, su procenti potpisani u ovom klubu igračima u slučaju njihove prodaje. To meni jako bode oči, nije mi logično, etički, normalno, ni prirodno. Radio sam u Real Madridu, koji je veliki klub... Igrači imaju plate, bonuse, premije, svako pomaže svakome, Partizan dovodi igrače i afrimiše ih... U ovom trenutku 25 igrača ima procenat, potpisan ugovor o procentu od svoje sopstvene prodaje. Ovo nikad nisam vidio. Ponavljam, FIFA to nije zabranila. Neću navoditi primjere, ali se procenti kreću od 10 do 20 odsto neto, pa i porez mora da plati Partizan. Recimo, ako Predrag Mijatović kao igrač Partizana odlazi u Real Madrid, da li je vama normalno da on koji je primao platu u klubu, dobije 10, 15 ili 20 odsto. Pitam to i prethodnu upravu? Od svoje lične prodaje? Meni, kao odgovornom licu, frontmenu sportskog projekta, to je skandalozno. Pretpostavlja se da ja, kao odgovorno lice i predstavnik kluba branim interese kluba. Poštujem igrače, agente, klubove, ali mi je obaveze da branim Partizan. Pretpostavljam i želim da ovdje budem dugi niz godina - obećavam da ovako više nećemo raditi. Ne znam navike drugih ljudi, ali više nećemo raditi ovo. Volio bih da pročitam intervju nekog iz bivšeg uprave, da meni, navijačima i vama objasne ovo. Više se neće događati, to vam obećavam. Makar se takmičili sa omladincima, kadetima i pionirima. Partizan više neće dozvoliti da igrač dođe u Partizan i da ima procenat od svoje lične prodaje. Mi ćemo ovo potpisano morati da ispoštujemo i biće mi krivo zbog toga, ali... To ćemo uraditi, ali ih više nećemo potpisivati. Pokušaćemo da izbjegnemo procente od naredne prodaje i klubovima", ističe Mijatović.

13 : 20 Rashodi Partizana! "Partizan je na osnovu sponzorisanja javnih preduzeća, državnih davanja, privatnih preduzeća, prodaje igrača i od UEFA takmičenja od 2017. godine ukupno privredio 145.817.005 evra. Od sponzora javnih preduzeća 11.682.894 evra, direktna državna davanja su bila 14.709.111 evra. Od prodaje igrača Partizan je privredio 81.325.000 evra. Od UEFA takmičenja FK Partizan je privredio 32.246.000 evra. Rashodi su od 2017. do 2024. godine na osnovu kupovine igrača i isplaćene obaveze su 33.009.795 evra", rekao je Peđa.

13 : 19 Smanjuje se dug! "Napravili smo presjek u poslovanju FK Partizan, a za tri mjeseca nije bila lako prikupiti sve ove podatke. situacija je takva kakva jeste, do nekih podataka je teško doći. Gasili smo razne požare, javljali su se drugi, igrale su se utakmice... Moramo da počnemo da mijenjamo neke stvari, a prije toga moramo da bude otvoreni i iskreni. Treba svi da znaju zašto smo mi tu. Moram da naglasim da dug od 53.128.000 evra je umanjen za ova tri mjeseca. imali smo nekih plaćanja prema klubovima i igračima. Sistematizacijama i pokretanjem promena pretpostavljama da će dug do kraja sezone biti manji za skoro 3.800.000 evra", rekao je član Radne grupe.

13 : 12 Dug Partizana! "Vi ćete me ispraviti, mislim da niko nije bio ovako konkretan sa ciframa i brojevima. Pojavljivale su se insinuacije o dugu Partizana. Krenuću polako to da vam čitam. Ukupno dugovanje FK Partizan je u ovom trenutku 53.128.000 evra. Bilo je kalkulacija da je to 60.000.000 miliona, ali smo mi ovako prikupili podatke. To je bila naša dužnost, da navijači znaju šta se dešava. Dugovanje prema klubovima je 7.250.628 evra, od čega je domaćim klubovima 1.883.187 evra. Dugovanje prema igračima, trenerima i stručnjacima u sportu je 10.227.000. Od toga je bivšim igračima, trenerima i stručnjacima u sportu 4.684.054, a aktivnim igračima 5.542.940 evra. Ukupno dugovanje po osnovu poreskih obaveza iznosi 22.487.000 evra! Dugovanje prema fudbalskim agentima iznosi 4.915.343 evra, dugovanja po ostalim obavezama su 6.800.000 evra. Ima još... Ostale obaveze su 1.472.000 evra. To je na današnji dan, pouzdano, tačno i precizno, bez prostora za špekulacije i nagađanja", rekao je Mijatović.

13 : 04 Prve riječi Mijatovića! "Ovo je potpuno normalan proces, svode se bilansi na kraju godine. Moja obaveza je da izađem pred javnost i kažem neke stvari koje je Radna grupa radila i mislila. Biće jako interesantna konfernecija za novinare. Biću iskren, transparentan i direktan, kao što sam i obećao", rekao je Mijatović.

13 : 02 Počinje konferencija! Portparol Partizana Vladimir Maksa održao je uvodnu riječ, prije obraćanja Predraga Mijatovića.

12 : 57 Burno, burno... Velike promjene dešavale su se u Humskoj prethodnih mjeseci. Navijači su konačno uspeli u namjeri da "oteraju" prethodnu upravu, pošto su Milorad Vučelić i Miloš Vazura napustili klub. Ispostavilo se da su Partizan ostavili u ruiniranom stanju, sa oko 60 miliona evra duga i igračkim kadrom koji nije posebno interesantan evropskom tržištu. U klub je stigla Radna grupa predvođena Rasimom Ljajićem, Predragom Mijatovićem, Dankom Lazovićem i Milkom Forcan, koja trenutno radi za spas Partizana. Bilo je tu i krupnih rezova - otpušten je svježe promovisani sportski direktor Ivica Iliev, uslijedio je rastanak sa Ivicom Kraljem, Milivojem Ćirkovićem, a zatim i Aleksandrom Stanojevićem, koji se povukao nakon serije loših rezultata. Jedan meč vodio je njegov pomoćnik Branko Vukašinović, zatim se na klupu vratio Savo Milošević, ali je on otišao zbog sukoba sa čelnim ljudima kluba oko statusa Marka Kerkeza. Na kraju, do pauze je Partizan predvodio Marko Jovanović - nekadašnji kapiten koji je kod prethodnih trenera bio dio stručnog štaba. Istekao je njegov "mandat" na klupi, pa se očekuje da Partizan u narednim danima potraži rješenje za klupu u proljećnom dijelu sezone. Do sada su se pominjali Goran "Plavi" Stevanović i Nikola Drinčić, a ima i onih koji bi u Humskoj rado vidjeli Feđu Dudića.

12 : 43 Tabela Partizan kraj jesenjeg dijela takmičenja dočekuje sa čak 17 bodova zaostatka za Crvenom zvezdom. Crno-bijeli su u 20 odigranih mečeva upisali 12 pobeda, pet remija i tri poraza, pa su sakupili 41 bod. Za sada im to daje komfor na drugoj poziciji - uz jednu odigranu utakmicu više imaju devet bodova više od OFK Beograda koji je na trećem mjestu tabele. "Romantičari" će protiv TSC-a moći da smanje zaostatak ili da ostanu na "-9", što je već slučaj sa igračima Mladosti iz Lučana. Pogledajte tabelu:



