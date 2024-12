Polaganje je uspješno odradilo 40 kandidata.

Izvor: Džudo savez Republike Srpske

Džudo savez Republike Srpske i Džudo klub Zvijezda organizovali su proteklog vikenda u banjalučkoj dvorani "Obilićevo" polaganje za majstorska zvanja.

Zanimljivo, polaganje je prvi put od osnivanja Saveza održano u Banjaluci. Pristupilo mu je 40 kandidata, koji su položili sve neophodne ispite.

"Prije svega, želim da čestitam domaćinu Zvijezdi i domaćinu Jasenku Deliću i ja se nadam da ćemo da nastavimo dobrim putem. Želim da se zahvalim svim klubovima koji su učestvovali u polaganju i da pohvalim takmičare koji su imali hrabrosti, bez obzira što smo imali malo vremena da organizujemo polaganje za majstorski pojas", rekao je predsjednik Džudo saveza RS Živko Milijaš.

Prelazak iz učeničkog u majstorsko zvanje nije nimalo lagano.

"Mnogi ljudi ne znaju da i u džudu postoje kate. Kata je nešto što se mora proći iz tranzicije iz učeničkog ka majstorskom pojasu. Svako to treba da polaže, svaki dan po jedna kata više. Taj crni pojas je fakultet. To nije samo pokazivanje znanja, to je već moralna i karakterna obaveza svakome onome ko ga stavi oko struka, da ispoštuje pojas koji zahtijeva poštovanje i odgovornost samog čovjeka da postane uzor djeci koju trenira i uzoran član našeg društva", istakao je Milijaš, pojasnivši ko može da pristupi polaganju za majstorska zvanja.

Vidi opis Prvi put u istoriji Džudo saveza RS: U Banjaluci organizovano polaganje za majstorska zvanja (FOTO) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Džudo savez Republike Srpske Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Džudo savez Republike Srpske Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Džudo savez Republike Srpske Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Džudo savez Republike Srpske Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Džudo savez Republike Srpske Br. slika: 5 5 / 5

"Pravo da polažu imaju djeca koja su dvije godine unazad stekla braon pojas i koji su napravili rezultate na prvenstvu Republike Srposke i Bosne i Hercegovine. Treneri imaju pravo da polažu ako su proveli određeni broj godina i ako je od prošlog pojasa prošlo 4-5-6 godina, zavsno od stepena."

Samo rijetki, kaže Miijaš, imaju najveće džudo zvanje.

"To je svakako titula 9. i 10. dan, pojas boje izlazećeg sunca. To imalo malo ljudi u svijetu, u Srbiji to imaju samo dva čovjeka."

Potpredsjednik Džudo saveza Jasenko Delić ujedno je i na čelu kluba-organizatora ove smotre.

"Dobili smo i čast i veliku odgovornost za tehničku organizaciju. Preuzeli smo sve na sebe i mislim da smo ovom organizacijom upriličili jednu veličanstvenu manifestaciju. Mislim da smo podigli letvicu i dali na značaju kandidatima koji polažu za zvanje majstora", rekao je Delić, nastavivši:

"Imali smo određene promjene u rukovodstvu Saveza. Postojala je problematika koja se vukla čitavu godinu, bukvalno je uslovila da moramo u ovom terminu da odradimo polaganje koje se inače radi u julu. Tradicionalno se to održavalo na ljetnom kampu u Trebinju. Unutar samog Saveza se izdešavalo milion stvari i mi smo bili uslovljeni da poništimo polaganje koje se dešavalo ljetos u Trebinju zbog nekih materijalnih grešaka zbog neprisustvovanja predsjednika Komisije i nekih članova. To takmičenje onda nije validno i bili smo primorani na novo polaganje, čisto da kandidati ne bi propustili godinu", kaže Delić.

Inače, na polaganju u Banjaluci komisiju su činili:

- Stojan Rističević, crni pojas 5. dan (predsjednik Komisije);

- Zoran Ćup, crni pojas (7. dan)

- Aleksandra Jević, crni pojas (3. dan);

- Dragan Božović, crni pojas (7. dan);

- Dragiša Antonijević, crni pojas (5. dan);

- Slavko Marić, crni pojas (4. dan).

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)