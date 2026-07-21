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Radnik novog ofanzivca našao u Belgiji: Bivši član Mančester junajteda došao u Bijeljinu!

Radnik novog ofanzivca našao u Belgiji: Bivši član Mančester junajteda došao u Bijeljinu!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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Nekadašnji član "crvenih đavola" sada oblači dres Radnika.

Bivši igrač Mančester junajteda potpisao za Radnik Izvor: FK Radnik Bijeljina

U jednoj večeri FK Radnik predstavio je dva pojačanja. Nedugo nakon što je kao novi član predstavljen dugogodišnji golman Željezničara Vedran Kjosevski, semberski premijerligaš pohvalio se dovođenjem belgijskog internacionalca Indija Bonena!

Ovaj ofanzivni vezista rođen je 4. januara 1999. godine, a tokom protekle dvije sezone branio je boje Lokerena, u čijem dresu je nastupio 55 puta.

Karijeru je započeo u omladinskoj školi Genta, odakle je kao jedan od najtalentovanijih mladih igrača prešao u slavni Mančester junajted. U dresu engleskog velikana nastupao je za selekcije do 18 i do 23 godine, stičući dragocjeno iskustvo u jednom od najvećih klubova svijeta.

Po povratku u Belgiju obukao je dres Ostendea, za koji je upisao 57 nastupa u najjačem rangu belgijskog fudbala. Nakon toga nastupao je za Lokeren, odakle, kako smo rekli, i dolazi u Radnik.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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Tagovi

FK Radnik Bijeljina fudbal transferi Premijer liga BiH Indi Bonen

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