Radnik novog ofanzivca našao u Belgiji: Bivši član Mančester junajteda došao u Bijeljinu!

Nekadašnji član "crvenih đavola" sada oblači dres Radnika.

Izvor: FK Radnik Bijeljina

U jednoj večeri FK Radnik predstavio je dva pojačanja. Nedugo nakon što je kao novi član predstavljen dugogodišnji golman Željezničara Vedran Kjosevski, semberski premijerligaš pohvalio se dovođenjem belgijskog internacionalca Indija Bonena!

Ovaj ofanzivni vezista rođen je 4. januara 1999. godine, a tokom protekle dvije sezone branio je boje Lokerena, u čijem dresu je nastupio 55 puta.

Karijeru je započeo u omladinskoj školi Genta, odakle je kao jedan od najtalentovanijih mladih igrača prešao u slavni Mančester junajted. U dresu engleskog velikana nastupao je za selekcije do 18 i do 23 godine, stičući dragocjeno iskustvo u jednom od najvećih klubova svijeta.

Po povratku u Belgiju obukao je dres Ostendea, za koji je upisao 57 nastupa u najjačem rangu belgijskog fudbala. Nakon toga nastupao je za Lokeren, odakle, kako smo rekli, i dolazi u Radnik.

(mondo.ba, D. Šutvić)

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!