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Veliko pojačanje Radnika na golmanskoj poziciji: Predstavljen Vedran Kjosevski!

Veliko pojačanje Radnika na golmanskoj poziciji: Predstavljen Vedran Kjosevski!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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Golman koji je upisao više od 130 nastupa za Željezničar došao je sada u Bijeljinu.

Vedran Kjosevski novi golman Radnika Izvor: FK Radnik Bijeljina

FK Radnik predstavio je ove večeri veliko pojačanje na golmanskoj poziciji – stigao je Vedran Kjosevski!

Bivši prvotimac Željezničara je u tabor semberskog premijerligaša došao iz skopskog Vardara, sa kojim je u sezoni iza nas postao šampion Sjeverne Makedonije. U rodnoj zemlji još je branio boje Struge, dok je internacionalnu karijeru gradio u Iranu nastupajući za Esteglal.

Najveći trag, kad je riječ o seniorskom fudbalu, ovaj pouzdani čuvar mreže ostavio je u timu sa Grbavice. Nakon što je prošao kompletnu omladinsku školu, profesionalni ugovor potpisao je krajem maja 2013. godine. Plavi dres Željezničara nosio je do ljeta 2020. godine, nakon čega se preselio u Velež, a ukupno je uknjižio 131 nastup za sarajevskog premijerligaša.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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Tagovi

FK Radnik Bijeljina fudbal Premijer liga BiH transferi Vedran Kjosevski

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