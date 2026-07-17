Da li Crvena zvezda već ima tim za narednu sezonu? Navaro dobio šutera i mišiće, sad ostaje samo jedno

Crvena zvezda je, bar tako djeluje, zaokružila ekipu za narednu sezonu. Uz korekciju ili dvije, to je to što ćemo gledati naredne godine u crveno-bijelom dresu pod dirigentskom palicom Ibona Navara.

Izvor: MN Press/KK Crvena zvezda Meridianbet/Youtube

Crvena zvezda je ozvaničila ono što je nagoviješteno u ponoć, zvanično je stigao Džonatan Motli. Tako je sportski sektor na čelu sa Milošem Teodosićem ne samo nastavio da sklapa tim za narednu sezonu, već je i ostvario nešto što je klub želio godinama.

Ime Džonatana Motlija se provlačilo kao interesantno Crvenoj zvezdi u nekoliko prethodnih prelaznih rokova, pa i tokom samih sezona, ali eto sada je konačno stigao snažni centar na Mali Kalemegdan. Uz dolazak Davida Kramera djeluje da je tim Crvene zvezde možda i spreman za narednu sezonu?

Ko je stigao, a ko otišao?

Potpisala je Crvena zvezda prvo Krisa Džounsa, još jedno ime koje je dugo jurila, stigao je i pomenuti David Kramer kao očigledno ideja za prvog šutera ekipe, a onda je došao Džonatan Motli. U međuvremenu je Vojin Medarević navodno blizu potpisa još jedan domaći igrač, ali i podrška na mhestu centra i krilnog centra.

Tim je napustila skoro kompletna centarska linija pošto su otišli Džoel Bolomboj, Donatas Motiejunas i Hasijel Rivero, prvi plej iz prethodnih sezona Kodi Miler-Mekintajer je prešao u Olimpijakos. Ajzea Kenan je završio svoju epizodu u Crvenoj zvezdi nakon sezone u kojoj nije igrao zbog povrede, a Jago Dos Santos je otheran još tokom prošle sezone i to više puta pa na kraju godine nije imao ko da odigra pleja. Takođe bi do kraja prelaznog roka Ognjen Radošić mogao biti poslat na kaljenje.

Kako sada izgleda tim Crvene zvezde?

Prilično kompletno, samo ostaje da se vidi gdhe koga vidi na terenu Ibon Navaro. Prije svega kada su u pitanju plejmejkerske pozicije. Kris Džouns je tu kao jedini "čist" plejmejker, a Džared Batler, Stefan Miljenović i Tajson Karter to jesu igrali, ali realno je da su mnogo više dvojke nego plejevi. Ipak se da očekivati da stigne još jedan "čist" plejmejker do kraja prelaznog roka.

Što se bekova i krila tiče tu je zaista mnogo opcija - Karter, Batler, Miljenović, Kramer, Dobrić, Đurišić, Kalinić, Nvora i teško da će se tražiti novo rješenje. Na mjestu krilnog centra su Čima Moneke, Semi Odželej i Dejan Davidovac.

Pošto je u timu iz prošle sezone ostao Ebuka Izundu, a stigao je sada Džonatan Motli to će biti kičma ispod koša, a izgleda da će im podrška biti Vojin Medarević. Mladi 24-godišnji 206 centimetara visoki igrač koga je Zvezda zapamtila kada joj je u polufinalu KLS dao 19 poena na putu je ka Malom Kalemegdanu.

Došao on ili ne, jedan centar u rotaciji nedostaje, pošto smo vidjeli da nekada ni četvorica nisu bila dovoljna prošle sezone pa su često Čima Moneke, Semi Odželej i Dejan Davidovac morali da "krpe" ispod koša.

Sada još da krene da se radi

Djeluje da je Crvena zvezda svoj tim spremila. Uz još jedan ili najviše dva potpisa djeluje da će to biti to za narednu sezonu, što znači da još ostaje da Ibon Navaro krene da uigrava tim i da vidi šta škripi, a šta radi posao pred novu sezonu.

Vrlo je moguće da će se, kao i prošle sezone, Zvezda zadržati na ovome što trenutno ima, pa eventualno čekati nekog "kapitalca" poput Džareda Batlera koji se ispostavio kao priličan pogodak prošle sezone. Ali pred crveno-bijelima je sada ono najteže - da konačno postanu tim kakav bi navijači htjeli da budu.

(MONDO, Nikola Lalović)

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