Zvezda želi NBA pojačanje: Ima 213 centimetara, igra krilo i bio je američko čudo od djeteta

Crvena zvezda je stupila u kontakt sa Patrikom Boldvinom i želi da se pojača sa njim za narednu sezonu.

Izvor: Israel Anta / Zuma Press / Profimedia

Nakon Krisa Džounsa, Davida Kramera i Džonatana Motlija Crvena zvezda je na pragu novog pojačanja. Doskorašnji NBA košarkaš Patrik Boldvin junior je blizu dogovora sa crveno-belima, navodi "Meridian sport".

Košarkaš koji nastupa na poziciji krila visok je čak 213 centimetara i izabran je kao 28. pik 2022. godine od strane Golden Stejta poslije samo jedne godine na univerzitetu Milvoki.

Nije se snašao u NBA ligi gde je nastupao za Golden Stejt, Vašington, Los Anđeles Kliperse, Filadelfiju i Sakramento i za četiri sezone promijenio je pet timova i odigrao 102 utakmice.

Od malih nogu je primijećen njegov talenat i u srednjoj školi su krenuli da ga opsjedaju skauti sa koledž ponudama, pa je ostalo zabilježeno da je najmlađi košarkaš kome je Djuk ikada ponudio stipendiju. Igrao je ua U19 tim Sjedinjenih Američkih Država na Svjetskom prvenstvu u Letoniji 2021. godine gdje je osvoio zlato u timu sa Džejdenom Ajvijem i Četom Holmgrenom.

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