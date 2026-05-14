Neviđeno u svijetu tenisa: Četvrtfinale u Rimu prekinuto zbog pirotehnike, prst pred okom se nije video

Satnica meča četvrtfinala Mastersa u Rimu poklopila se sa odigravanjem finala Kupa Italije između Lacija i Intera.
Nevjerovatna scena dogodila se tokom četvrtfinalnog meča na Mastersu u Rimu između Rafaela Hodara i Lućiana Darderija. Duel je morao da bude prekinut zbog velike količine dima koja se nadvila na stadionom "Foro Italiko".
Italijan i Španac su svoj okršaj počeli nešto prije 23 časa, a upravo se tada na Olimpijskom stadionu igralo finale Kupa Italije između Lacija i Intera. "Nezoazuri" su na kraju slavili sa 2:0, a zbog ogromne količine pirotehnike bijeli oblak dima se nadvio nad Rimom.
The court in the Rafa Jodar and Luciano Darderi match in Rome is covered in a fog of smoke from the fireworks that went off at the football stadium next door.— The Tennis Letter (@TheTennisLetter)May 13, 2026
Very tough to see… ELC can’t track the ball… so the match is delayed.
Wow.
Never seen a smoke like this on a…pic.twitter.com/PGRm848VoL
Vidljivost na terenu je bila smanjena, pa je sudija morao da prekine meč koji se završio nešto prije dva sata poslije ponoći. Tri sata je trajao okršaj Hodara i Darderija, da bi Italijan izvojevao veliku pobjedu i plasman u polufinale pred domaćom publikom - 7:6, 5:6, 6:0.
Bizarre scenes in Roma ⚽️pic.twitter.com/uq5yRGKP8t— Tennis TV (@TennisTV)May 13, 2026