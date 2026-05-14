logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Neviđeno u svijetu tenisa: Četvrtfinale u Rimu prekinuto zbog pirotehnike, prst pred okom se nije video

Neviđeno u svijetu tenisa: Četvrtfinale u Rimu prekinuto zbog pirotehnike, prst pred okom se nije video

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
0

Satnica meča četvrtfinala Mastersa u Rimu poklopila se sa odigravanjem finala Kupa Italije između Lacija i Intera.

prekinut meč u rimu zbog dima Izvor: Tennis TV/Screenshot

Nevjerovatna scena dogodila se tokom četvrtfinalnog meča na Mastersu u Rimu između Rafaela Hodara i Lućiana Darderija. Duel je morao da bude prekinut zbog velike količine dima koja se nadvila na stadionom "Foro Italiko".

Italijan i Španac su svoj okršaj počeli nešto prije 23 časa, a upravo se tada na Olimpijskom stadionu igralo finale Kupa Italije između Lacija i Intera. "Nezoazuri" su na kraju slavili sa 2:0, a zbog ogromne količine pirotehnike bijeli oblak dima se nadvio nad Rimom.

Vidljivost na terenu je bila smanjena, pa je sudija morao da prekine meč koji se završio nešto prije dva sata poslije ponoći. Tri sata je trajao okršaj Hodara i Darderija, da bi Italijan izvojevao veliku pobjedu i plasman u polufinale pred domaćom publikom - 7:6, 5:6, 6:0.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Tenis prekid Masters Rim

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC