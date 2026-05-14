Amerikanac Endi Rodik se ne usuđuje da otpiše najboljeg tenisera u istoriji Novaka Đokovića.

Izvor: ANDREAS SOLARO / AFP / Profimedia

Nekadašnji grend slem šampion Endi Rodik ne smije da se kladi protiv najboljeg tenisera u istoriji Novaka Đokovića na predstojećem Rolan Garosu. Iako je srpski as doživio neočekivan poraz na startu Mastersa u Rimu, Amerikanac se ne usuđuje da ga otpiše na glavnom događaju na šljaci.

Ipak, neshvatljiv mu je njegov potez da se na prijavi na turnir u Ženevi gdje je slavio prošle godine, a potom stigao do polufinala Rolan Garosa.

"Nismo zabrinuti zbog Novaka u ovom trenutku, zar ne? On skida rđu. Prošle godine je uradio isto, izgubio je od nekoga, da li je to bio Tabilo? Gubi na ovim malim turnirima, a onda stiže do polufinala svakog grend slema!", počeo je Rodik u svom podkastu.

Otpisivali su ga mnogi tokom prošle sezone, a on je mimo svih očekivanja uspio da stigne do sva četiri grend slem polufinala, a onda i ove godine do finala Australijan Opena.

Vidi opis "Idioti, kladite se protiv mene": Amerikanac kaže da Đoković traži varnicu za Rolan Garos Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Marcin Cholewinski/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Insidefoto, Insidefoto / Alamy / Profimedia Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Insidefoto, Insidefoto / Alamy / Profimedia Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Insidefoto, Insidefoto / Alamy / Profimedia Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Insidefoto, Insidefoto / Alamy / Profimedia Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Insidefoto, Insidefoto / Alamy / Profimedia Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Marcin Cholewinski/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Marcin Cholewinski / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 8 8 / 8

"Obećao sam sebi da se više neću kladiti protiv njega, tako da jednostavno ne mogu to da uradim. On je kao teniser sa skraćenim radnim vremenom koji je i dalje četvrti na svijetu. Apsurdno je, kao da nam kaže: 'U redu, idioti, zašto se svi ne kladite protiv mene!", živopisan je bio Rodik.

Amerikanac kaže da Đoković najbolje igra onda kada je potpuno otpisan. "Njemu treba neko da izađe i kaže da je gotov. Ako neko izađe i to kaže, kladiću se na njega da će osvojiti finale. On je prilično dobar u tome da bes pretvori u snagu, pa ćemo vidjeti gdje će to dovesti."

Gdje je Đoković?

Srpski as se poslije poraza u drugom kolu Mastersa u Rimu vratio u Atinu gdje će nastaviti pripreme za Rolan Garos. Na pariskoj šljaci neće biti Karlosa Alkaraza koji je doživio težu povredu i preskočiće veći dio sezone na šljaci. Novak je i dalje četvrti na planeti i ostaje mu da se nada da Janik Siner ne bude u njegovoj polovini žrijeba, već da potencijalni okršaj gledamo tek u finalu. Velika je nepoznanica u kakvom fizičkom stanju će Novak stići na Rolan Garos, pošto nije zvanično govorio o problemima sa kojima se susreo u Rimu.