Kakva legenda: Novak Đoković javno poslao poruku srpskom fudbaleru

Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
Srpski teniser oglasio se na Instagramu.

Novak Đoković čestitao Luki Joviću osvajanje titule u Grčkoj Izvor: William WEST / AFP / Profimedia

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković oglasio se na društvenim mrežama. Iako je nedavno doživio razočaranje na Mastersu u Rimu, nije propustio priliku da čestita Luki Joviću osvajanje titule sa grčkim AEK-om.

Ovo samo pokazuje Novakovu veličinu koji ni u teškim momentima karijere ne zaboravlja da podrži srpske sportiste. On je podijelio objavu srpskog napadača uz poruku:

"Bravo, Luka. Sve čestitke", napisao je Nole uz emotikone aplauza.

Podsjetimo, AEK je pobijedio PAOK u gostima  2:1 i osvojio titulu prvaka Grčke. Olimpijakos je potom kiksnuo protiv PAOK-a (1:1) i ostao bez šansi za novu titulu. Osim Jovića, u atinskom timu su od Srba još Mijat Gaćinović, Marko Grujić i trener Marko Nikolić.

Veliki ljubitelj fudbala

Novak Đoković je pored košarke, veliki ljubitelj i poznavalac fudbala. Osim što navija za Crvenu zvezdu, veliki je poštovalac fudbalskog kluba Milan, a prošlog ljeta je investirao u francuski Le Man. Klub čiji je suvlasnik nedavno je napravio veliki podvig i naredne sezone takmičiće se u Ligi 1.

