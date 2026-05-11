"Da sam u njegovom timu, ne bih tako": Slavni Britanac tvrdi da Đoković pravi veliku grešku

Nekadašnji britanski teniser Greg Rusedski smatra da Novak Đoković mora da igra više mečeva da bi pobjeđivao.

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković pravo sa Mastersa u Rimu ide na Rolan Garos. On je poražen na samom startu svog omiljenog turnira, tako da će na parisku šljaku posle samo dva sata takmičarkog tenisa na ovoj podlozi. Proslavljeni britanski teniser, a sada trener Greg Rusedski, smatra da srpski as pravi grešku.

Prošle sezone je Novak loše počeo na šljaci, ali je odlučio da odigra turnir iz serije 250 u Ženevi, gdje je na kraju slavio i uhvatio zamah za Rolan Garos, gdje je stigao do polufinala. Očigledno je da se sada suočava sa još zahtevnijim problemima i velika je nepoznanica u kakvom izdanju ćemo ga gledati na drugom grend slemu u sezoni.

"Da sam u Novakovom timu, pokušao bih da ga ubijedim da igra sljedeće sedmice jer su mu potrebni mečevi", rekao je Rusedski u svom podkastu i dodao:

"Prošle godine je stigao do polufinala u Parizu nakon što je igrao nedelju dana ranije, ali ne možete dovoditi u pitanje Novaka. On pronalazi rješenja i pronalazi načine."

Rusedski je takođe govorio o Đokovićevom porazu od Prizmića, gdje je naglasio da žrijeb nimalo nije bio naklonjen sprskom šampionu.

"Za Novaka je to bila brutalna prva runda jer je Prizmić bio bivši svjetski broj jedan u juniorskoj konkurenciji. Imao je mnogo povreda o kojima smo pričali, ali posljednja četiri mjeseca je bio zdrav i to je bio ključ."

Đoković je odigrao sjajan prvi set, ali onda se okrenulo u korist hrvatskog predstavnika. "Novak je odigrao veoma dobar prvi set. On jeste trenirao, ali drugačije je kada igrate meč. U drugom i trećem setu je izgledao umorno, a to je jer je napravio dužu pauzu. Morate da igrate mečeve, onda morate imati periode kada imate slobodno vrijeme da radite na svojoj igri i poboljšate se", jasan je Britanac.

Đoković svjestan situacije

Novak se nadao da će dalje dogurati u Rimu i ovo je daleko od dobre pripreme pred glavni događaj na šljaci.

"Nije idealna priprema, moram da budem iskren. Ne sjećam se posljednji put kada sam imao pripremu za turnir, a da nije bilo nekih fizičkih problema ili zdravstvenih poteškoća, pričam o prethodnih nekoliko godina. To je neka nova vrsta realnosti za mene i po malo je frustrirajuće. U isto vrijeme, moja je odluka da nastavljam da igram u ovakvom stanju", rekao je Novak poslije poraza od Dina Prižmića i dodatno pojasnio svoju poziciju:

"Bilo je okej, nisam igrao loše, bar tako mislim. Osim drugog seta koji je za zaborav, jer sam se loše osjećao na terenu. Prvi i treći su bili dobri, velika borba se vodila do kraja. Očigledno je bilo šta mi nedostaje i da kasnim za po pola koraka stalno. Nisam na onom najvišem nivou na kom bi želio da budem da bih došao do samog kraja. Mora od nečega da se krene, takva je situacija, moram da se adaptiram. Treniram naporno, onoliko koliko mi telo dozvoljava, onda kad izađem na teren je nepredvidljivo, to je neka nova nepredvidljiva realnost za mene", zaključio je Đoković.