"Mislite da Đokovića zanimaju pare?: Ne jenjava bura u bijelom sportu, svi strijepe šta će se desiti

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković nije imao dilemu i stao je uz mlađe kolege.

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković podržao je kolege i koleginice koji su spremni za bojkot Rolan Garosa zarad boljih uslova na ATP i WTA turu. Prije svega radi se o nagradnom fondu koji nije u skladu sa profitom koji najveći turniri ostvaruju. Đoković je stao na stranu pobunjenih, a nekadašnji rival Endi Rodik razumije zbog čega je srpski teniser to uradio.

Nekadašnji šampion US Opena u svom podkastu je naglasio da se ovdje ne radi o novcu, već o višim ciljevima.

"Ako zarada tenisera ne raste proporcionalno rastu sporta i u poređenju sa drugim sportovima, onda je to jednostavno sramotno Da, igrači su bogati i igraju sport, ali to nije realnost za nekoga ko je 90. na svijetu. Moraš da putuješ, plaćaš troškove i nemaš platu kakvu ljudi zamišljaju", rekao je Rodik.

Zašto je bitno da Novak bude uključen u cijelu priču? "Kada Novak priča o tome, nije zato što njemu treba više novca. Kada Novak govori, mediji slušaju, a pritisak raste. Ljudi moraju da znaju šta se dešava", poručio je Amerikanac.

Teniseri najveći dio zarade ostvaruju kroz sponzorske ugovore, a Amerikanac smatra da je vrijeme za promjene.

"Kada čujete Koko Gof da priča o tome, to nije zato što joj treba novac niti zato što je pohlepna. Ona je najzrelija osoba tih godina koju sam ikada vidio", zaključio je Rodik na ovu temu.

Šta je rekao Đoković?

Neposredno pred početak Mastersa u Rimu, Đoković je stao uz svoje kolege. Godinama se borio za bolji status nižerangiranih kolega, a sada se konačno teniska elita uključila u ovu borbu.

"Volim da vidim kada lideri ovog sporta naprave iskorak i govore o onome što bi trebalo da se promijeni. Tenis je takođe biznis i mora da mu se pristupi sa svih strana, da svi zajedno rade i da pronađu pravu formulu. Veoma mali broj igrač može da živi od tenisa. Pričamo o profitu i gubitku na kraju dana. Kada na papir staviš putovanja, tvoj tim, sve troškove i vidiš onda da li si uspio da sačuvaš nešto novca da investiraš u nešto drugo. Mali broj ljudi u tome uspije", rekao je Đoković i dodao:

"Monopol u našem sportu je veoma jak. Ako se vratite na vrijeme kada je ATP osnovan, tamo kasnih osamdesetih i početkom devedesetih prošlog vijeka, mnogo se toga promijenilo od tada. Međutim, mnoge stvari u samoj strukturi se nisu promijenile".

Đoković je u januaru napustio Asocijaciju teniskih igrača koju je sam osnovao i vrlo dobro zna koji je jedini način da se u bijelom sportu nešto konkretnije promijeni.

"Igrači koji se nalaze u savjetu igrača nemaju apsolutno nikakvu moć. Bio sam tamo godinama i sa strane možda djeluje kao da imaju neku moć, ali je cjelokupna struktura dizajnirana na taj način da igrači ne mogu da dobiju ono što žele. Zato je potrebno da se oni najbolji igrači ujedine i da pregovaraju direktno sa grend slemovima. Mislim da je to pravi put".