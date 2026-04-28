Alkaraz propušta i Vimbldon? Španci zabrinuli sve, progovorili o povredi i svim problemima

Aleks Koreča i Felisijano Lopez pričali su o povredi Karlosa Alkaraza i nisu sigurni da će biti spreman ni za Vimbldon zbog problema sa zglobom.

Karlos Alkaraz mogao bi da propusti i Vimbldon. Već se povukao sa Rolan Garosa zbog problema sa zglobom i tu nije kraj. Bivši španski teniseri Aleks Koreča i Felisijano Lopez otvoreno su pričali o njegovim zdravstvenim problemima. Ni jedan ni drugi nisu uvjereni da će ga gledati na londonskoj travi.

"Maksimalno strpljenje. Mora da se ide iz dana u dan sa postepenim oporavkom. Nema poente dati tačan datum povratka. Vratiće se treninzima tek poslije mjesec, mjesec i po dana. Vratiti se na travu tek tako, drugačija je podloga, jači su servisi, jedan loš potez može da ugrozi oporavak. Nisam siguran da li može da se vrati za Vimbldon. Želim mu da se što prije oporavi. Odustali su od Rolan Garosa što govori da žele da reše problem sa povredom. Kada će da se vrati? Kada bude spreman potpuno", rekao je Koreča.

Na to se nadovezao i Lopez koji je direktor turnira u Madridu. Imao je iste probleme kao Karlos i zna koliko to može da bude opasno.

"Imao sam i ja veoma sličnu povredu. Zglob ima dosta elemenata, dio je tijela koji je teniseru potreban ne na 100, već na 200 odsto. Sve se radi zglobom. Ako nisi potpuno fit, onda to može da ugrozi i neke druge dijelove tijela. Mora da bude veoma smiren. Slušali ste i njegove izjave, rekao je i sam da mu se ne žuri, da hoće da se oporavi. Svjestan je da je problem ozbiljan. Mlad je, nema potrebe da žuri", zaključio je Lopez.