Majk Džejms nakon ispadanja Monaka: "Mnogi timovi nisu uspjeli da urade ovo što smo mi"

Monako je izgubio od Olimpijakosa i ispao iz Evrolige, a Majk Džejms se poslije toga oglasio na društvenim mrežama.

Monako je završio takmičenje u Evroligi. Ni u jednom od tri meča plej-of serije protiv Olimpijakosa nije bio konkurentan rival. Više je izgledalo kao trening nego kao okršaji koji vode na fajnal-for u Atinu. Poslije poraza se oglasio najbolji igrač tima Majk Džejms.

"Čovječe, kakva sezona. Mnogi nam neće dati zasluge, ali mnogi timovi nisu uspjeli da urade ovo što smo mi, sa svim što se desilo. Još jedna stvar koju treba da sredimo prije oproštaja. Vrijeme leti", napisao je Džejms na Tviteru.

Jasno aludira na ogromne finansijske probleme u Monaku, zaostale plate i haos koji se dešava u klubu. Nije ni on u tome mnogo pomogao svojim javnim ispadima, prozivkama i ponašanjem i baš zato je odigrao posljednji evroligaški meč u dresu Monaka. Odlazi na kraju sezone kao slobodan igrač.

Gdje će otići? Prva opcija je navodno Barselona koja je blizu dogovora sa njim. Već je sarađivao sa Ćavijem Paskvalom i to je navodno jedan od razloga zbog kog je dogovor sve bliži.

Man what a season. They won’t give us our credit but a lot of teams couldn’t have done what we did with everything that happened. One more thing to take care of before we say our goodbyes. Time flies!!! — Mike James (@TheNatural_05)May 6, 2026

