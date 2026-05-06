Majk Džejms nakon ispadanja Monaka: "Mnogi timovi nisu uspjeli da urade ovo što smo mi"

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Monako je izgubio od Olimpijakosa i ispao iz Evrolige, a Majk Džejms se poslije toga oglasio na društvenim mrežama.

majk dzejms se oglasio poslije ispadanja iz evrolige Izvor: MN PRESS

Monako je završio takmičenje u Evroligi. Ni u jednom od tri meča plej-of serije protiv Olimpijakosa nije bio konkurentan rival. Više je izgledalo kao trening nego kao okršaji koji vode na fajnal-for u Atinu. Poslije poraza se oglasio najbolji igrač tima Majk Džejms.

"Čovječe, kakva sezona. Mnogi nam neće dati zasluge, ali mnogi timovi nisu uspjeli da urade ovo što smo mi, sa svim što se desilo. Još jedna stvar koju treba da sredimo prije oproštaja. Vrijeme leti", napisao je Džejms na Tviteru.

Jasno aludira na ogromne finansijske probleme u Monaku, zaostale plate i haos koji se dešava u klubu. Nije ni on u tome mnogo pomogao svojim javnim ispadima, prozivkama i ponašanjem i baš zato je odigrao posljednji evroligaški meč u dresu Monaka. Odlazi na kraju sezone kao slobodan igrač.

Gdje će otići? Prva opcija je navodno Barselona koja je blizu dogovora sa njim. Već je sarađivao sa Ćavijem Paskvalom i to je navodno jedan od razloga zbog kog je dogovor sve bliži.

