"Naši treneri se okreću u grobu": Vlade Đurović ljut zbog Obradovićeve izjave o Pešiću

Vlade Đurović se ne slaže sa Sašom Obradovićem da je Svetislav Pešić najbolji srpski trener svih vremena.

Izvor: MN PRESS

Slavni košarkaški trener Vlade Đurović gostovao je na TV Arena Sport uoči meča Crvene zvezde i Bajerna u Evroligi i imao je šta da kaže Saši Obradoviću čija mu se izjava uopšte nije dopala. Preciznije, Đurović je zamjerio Obradoviću način na koji je nahvalio Pešića uoči ovog meča, kada ga je nazvao "najboljim srpskim trenerom svih vremena".

"Mene, ne samo mene, zaintrigirala je ova izjava Saše Obradovića da je Svetislav Pešić naš najbolji trener svih vremena. Ja mislim da se Aca Nikolić, Ranko Žeravica i Duda Ivković danas okrenuli u grobu malo, a Željko Obradović i Boža Maljković oko svoje ose", rekao je uvijek zanimljivi Vlade Đurović koji očigledno smatra da je Saša Obradović pretjerao u pohvalama na račun bivšeg selektora Srbije.

"Malo je ta izjava teško prihvatljiva, ali je svakako za diskusiju. Ne može tako decidirano da se kaže, u redu je 'jedan od'. 'Najbolji' nije u redu. Ali ovi koje sam spomenuo imaju veće rezultate i u Evropi, kada košarka nije bila ovako razvijena, bili veća imena. Kad igraš s najvećim trenerom onda je to dodatno opterećenje. Mislim da je Zvezda favorit", dodao je Đurović.

Inače, ovo nije prvi put da Vlade Đurović kritikuje Svetislava Pešića i može se reći da njih dvojica nisu u naročito dobrim odnosima, što je i sam potvrdio u više navrata.

"Znam da on (Svetislav Pešić, prim. aut.) mene ne voli, ne volim ni ja njega mnogo. Često smo puta smo bili u sukobu preko medija, ali ne može on sada da kaže ne znam, nije bilo Bogdanovića. Mora da prihvati svoju odgovornosti, ako je 50 posto, onda je i Pešićevo 50 posto. Niko mu iz Saveza nije kriv, ne može da kaže imamo loš medicinski klub, staf. Sve je Savez uradio, sve je imala reprezentacija. Trener 50 posto, igrači 50 posto, to više nije moje, ko sam ja da pričam šta je trebalo raditi više... Ne postoji riječ, ovo je tragedija", rekao je Đurović poslije Eurobasketa prošlog ljeta kad su srpski košarkaši ispali u prvoj nokaut rundi.

Šta je tačno rekao Saša Obradović?

"Ekipa koja igra vrlo timsku košarku. Trener (Svetislav Pešić) koji je najbolji svih vremena, negdje i naš uzor kako bi možda trebalo da to izgleda. Rezultatski teško dostižan i on i ovi neki prije toga. Ali s druge strane, dovoljno govori o tome koliko čovjek i sa malo većim brojem godina i dalje ima mogućnost adaptacije i fleksibilnosti u odnosu na taktiku", rekao je Saša Obradović prije meča u "Beogradskoj areni" o svom starijem kolegi.

Pogledajte 00:31 Ovacije za Svetislava Pešića u Areni Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!