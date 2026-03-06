"Ako se to desi, Zvezda će ispisati istoriju": Vlade Đurović sve "nacrtao" šta će se dogoditi

Vlade Đurović vjeruje da će Crvena zvezda direktno u plej-of Evrolige i to sa petog mjesta.

Izvor: TV Arena sport/screenshot

Slavni košarkaški trener Vlade Đurović gostovao je danas na TV Arena Sport pred utakmicu Crvene zvezde i Bajerna u "Areni" i i oijcenio kako bi trebalo da izgleda ostatak ligaške faze Evrolige, prognoziravši da crveno-bijeli imaju veliku šansu da uđu direktno u plej-of.

"Otvaraju se Zvezdi lijepe perspektive ako bude igrala dobro, a ovo je prva utakmica sa Bajernom. Pobeda nad njima je mali korak unapred, a poraz je pet velikih unazad", rekao je Vlade Đurović.

"Te prve četiri ekipe koje su sada - Fenerbahče, Valensija, Real Madrid i Olimpijakos - će zadržati pozicije do kraja, za peto i šesto su tu Panatinaikos i Crvena zvezda. Ipak je PAO najjača ekipa u Evropi, kako god sada da izgleda. Oni ako večeras izgube od Olimpijakosa, što nije ipak nerealno, onda će biti negdje šesti, a Zvezda peta", rekao je Vlade Đurović.

"Sedmo i osmo mjesto sam stavio Hapoel i Barselonu, pa Žalgiris i Monako, s tim da Dubai, Olimpija i Makabi imaju još malu šansu. Kada bi Zvezda dobila sve utakmice kod kuće i dve na strani, bila bi peta, četvrto mjesto je teško. Ima velike šanse da dobije Asvela, kao i da bude bolja od Baskonije u Vitoriji. Ako to bude, Zvezda će biti peta i to je fantastičan uspjeh, to će biti prvi put u istoriji da ima takvu šansu", naglasio je Đurović.

Prema njegovim rečima, Zvezda "mora da dobije večeranju utakmicu protiv Bajerna", a ističe da takođe ne vidi ništa sporno u odlaganju utakmica i promjeni domaćinstava zbog sukoba na Bliskom istoku.

"Ne vidim razlog da ne bude regularno, odlaže se zbog više sile, ne može da se prekida liga zbog ovoga. Ja sam duplo vezan za ovo jer moja ćerka živi u Abu Dabiju, živi i radi tamo s mojim unukom, možete misliti kako mi je. Situacija je teška", dodao je Đurović.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!