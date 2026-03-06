Mateuš opet ide da gleda Evroligu: "Familijo, dolazim da podržim košarkaše Zvezde"

Golman Crvene zvezde Mateuš Magaljaeš stiže na meč protiv Bajerna u Evroligi.

Golman Crvene zvezde Mateuš Magaljaeš dobio je jak udarac u glavu tokom meča četvrtfinala Kupa Srbije protiv Novog Pazara. Nakon što ga je udario fudbaler domaćeg tima Abdulahi, brazilski čuvar mreže ostao je da leži na terenu, a ubrzo je postalo jasno da neće moći da nastavi meč - prebačen je u bolnicu kako bi se ispitalo njegovo stanje.

Crvena zvezda se oglasila o stanju svog golmana i otkrila da je on dobro, ali da gubi pamćenje. Ubrzo nakon toga oglasio se i Brazilac, koji je na taj način obradovao navijače srpskog šampiona. Svima koji navijaju za Crvenu zvezdu postaće još miliji kada ga u petak uveče budu vidjeli u Beogradskoj areni!

Iako se činilo da će Mateuš morati na oporavak, on je putem društvenih mreža potvrdio da će gledati meč Zvezdinih košarkaša protiv Bajerna iz Minhena. To je izuzetno važna utakmica za tim Saše Obradovića, koji ima priliku da pobjegne najbližim pratiocima i približi se vrhu tabele u Evroligi.

"Hvala, familijo! Sutra ću biti na klupi da vas podržim", napisao je Mateuš na društvenoj mreži Instagram, uz zajedničku fotografiju sa košarkašem Jagom dos Santosom. Tokom prethodnog perioda Mateuš je često gledao košarkaše Zvezde, često u društvu svoje ćerke, a povremeno je u halu dolazio u dresu Zvezdinog plejmejkera i svog zemljaka Jaga.

Dolazak u halu ne znači i kraj oporavka za Mateuša, kojem su nakon dolaska iz Novog Pazara urađeni dodatni pregledi. On će još neko vrijeme biti van stroja, a to bi moglo da znači i novu šansu za talentovanog Vuka Draškića. Iako je u teoriji četvrti golman Crvene zvezde, mladi Draškić je branio u Novom Pazaru umjesto Mateuša i odlično je odradio svoj dio posla.

