logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Mateuš opet ide da gleda Evroligu: "Familijo, dolazim da podržim košarkaše Zvezde"

Mateuš opet ide da gleda Evroligu: "Familijo, dolazim da podržim košarkaše Zvezde"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Golman Crvene zvezde Mateuš Magaljaeš stiže na meč protiv Bajerna u Evroligi.

Mateus magaljaes ide na kosarku nakon povrede Izvor: MN PRESS

Golman Crvene zvezde Mateuš Magaljaeš dobio je jak udarac u glavu tokom meča četvrtfinala Kupa Srbije protiv Novog Pazara. Nakon što ga je udario fudbaler domaćeg tima Abdulahi, brazilski čuvar mreže ostao je da leži na terenu, a ubrzo je postalo jasno da neće moći da nastavi meč - prebačen je u bolnicu kako bi se ispitalo njegovo stanje.

Crvena zvezda se oglasila o stanju svog golmana i otkrila da je on dobro, ali da gubi pamćenje. Ubrzo nakon toga oglasio se i Brazilac, koji je na taj način obradovao navijače srpskog šampiona. Svima koji navijaju za Crvenu zvezdu postaće još miliji kada ga u petak uveče budu vidjeli u Beogradskoj areni!

Iako se činilo da će Mateuš morati na oporavak, on je putem društvenih mreža potvrdio da će gledati meč Zvezdinih košarkaša protiv Bajerna iz Minhena. To je izuzetno važna utakmica za tim Saše Obradovića, koji ima priliku da pobjegne najbližim pratiocima i približi se vrhu tabele u Evroligi.

"Hvala, familijo! Sutra ću biti na klupi da vas podržim", napisao je Mateuš na društvenoj mreži Instagram, uz zajedničku fotografiju sa košarkašem Jagom dos Santosom. Tokom prethodnog perioda Mateuš je često gledao košarkaše Zvezde, često u društvu svoje ćerke, a povremeno je u halu dolazio u dresu Zvezdinog plejmejkera i svog zemljaka Jaga.

Dolazak u halu ne znači i kraj oporavka za Mateuša, kojem su nakon dolaska iz Novog Pazara urađeni dodatni pregledi. On će još neko vrijeme biti van stroja, a to bi moglo da znači i novu šansu za talentovanog Vuka Draškića. Iako je u teoriji četvrti golman Crvene zvezde, mladi Draškić je branio u Novom Pazaru umjesto Mateuša i odlično je odradio svoj dio posla.

Bonus video:

Pogledajte

00:32
Novi Pazar Crvena zvezda haos na kraju poluvremena
Izvor: Arena 1 Premium
Izvor: Arena 1 Premium

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Crvena zvezda KK Crvena zvezda

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC