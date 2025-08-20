logo
Bruka i sramota US Opena: Da li je moguće da su ovo uradili Vavrinki?

Autor Jelena Bijeljić
Švajcarac Sten Vavrinka nije dobio specijalnu pozivnicu US Opena.

Sten Vavrinka nije dobio pozivnicu za Us open Izvor: Dave Shopland / Shutterstock Editorial / Profimedia

Trostruki grend slem šampion Sten Vavrinka nije dobio specijalnu pozivnicu za ovogodišnji US Open iako je aplicirao, što je otkrio njegov trener Magnus Norman. To je šokiralo ljubitelje tenisa i navijače Švajcarca koji je podigao trofej u Njujorku 2016. godine. Tada je u finalu pobijedio Novaka Đokovića sa 6:7(1), 6:4, 7:5, 6:3.

Organizatori US Opena su ove godine dodelili šest vajld-karda, ali nije bilo mjesta za nekada trećeg tenisera planete.

"Nadali smo se vajld-kardu US Opena, ali se vraćamo i radimo još jače", napisao je Magnus i potvrdio da Sten neće učestvovati na posljednjem grend slemu u sezoni.

Osmorica igrača dobili specijalnu pozivnicu

U pitanju je šest Amerikanaca. Prvi je Nišeš Basavaredi koji je trenutno 109. teniser svijeta. Brendon Holt, Tristan Bojer, Emilio Nava, Stefan Dostanić i Darvin Blanč su ostali Amerikanci koji su dobili vajld kard. Njima će se pridružiti Australijanac Tristan Skulkejt i Valentin Rojer. 

 Kvalifikacione pozivnice u muškom singlu dodijeljene su Andresu Martinu, Tajleru Zinku, Patriku Maloniju, Garetu Džonsu, Martinu Damu, Džeku Kenediju, Bendžaminu Vilvertu, Majklu Žengu i Džeku Saterfildu.

US open Sten Vavrinka Tenis

