Bruka i sramota US Opena: Da li je moguće da su ovo uradili Vavrinki?

Švajcarac Sten Vavrinka nije dobio specijalnu pozivnicu US Opena.
Trostruki grend slem šampion Sten Vavrinka nije dobio specijalnu pozivnicu za ovogodišnji US Open iako je aplicirao, što je otkrio njegov trener Magnus Norman. To je šokiralo ljubitelje tenisa i navijače Švajcarca koji je podigao trofej u Njujorku 2016. godine. Tada je u finalu pobijedio Novaka Đokovića sa 6:7(1), 6:4, 7:5, 6:3.
Organizatori US Opena su ove godine dodelili šest vajld-karda, ali nije bilo mjesta za nekada trećeg tenisera planete.
"Nadali smo se vajld-kardu US Opena, ali se vraćamo i radimo još jače", napisao je Magnus i potvrdio da Sten neće učestvovati na posljednjem grend slemu u sezoni.
Osmorica igrača dobili specijalnu pozivnicu
U pitanju je šest Amerikanaca. Prvi je Nišeš Basavaredi koji je trenutno 109. teniser svijeta. Brendon Holt, Tristan Bojer, Emilio Nava, Stefan Dostanić i Darvin Blanč su ostali Amerikanci koji su dobili vajld kard. Njima će se pridružiti Australijanac Tristan Skulkejt i Valentin Rojer.
Kvalifikacione pozivnice u muškom singlu dodijeljene su Andresu Martinu, Tajleru Zinku, Patriku Maloniju, Garetu Džonsu, Martinu Damu, Džeku Kenediju, Bendžaminu Vilvertu, Majklu Žengu i Džeku Saterfildu.