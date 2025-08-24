Nevjerovatan poraz Olge Danilović: Čak sedam meč lopti joj nije bilo dovoljno, odmah ispala sa US Opena

Najbolja srpska teniserka doživjela najbolniji poraz na startu US Opena od Japane Mojuke Učidžime. Igrala je duže od tri sata, propustila čak sedam meč-lopti i završila učešće na turniru.

Najbolje rangirana srpska teniserka Olga Danilović eliminisana je u 1. kolu US Opena, nevjerovatnim porazom u meču protiv japanske teniserke Mojuke Učidžime, 92. na svijetu - 6:7, 6:4, 6:7.

Poslije više od tri sata igre, Srpkinja će dugo žaliti za propuštenom šansom da savlada autsajderku, jer je u trećem setu imala tri meč lopte pri svom servisu kada je vodila 5:3, a potom i još tri pri svom vođstvu 6:5 i servisom Japanke. I nijedna od tih šest nije bilo dovoljna za pobedu, kao ni ona u taj-brejku.

Od prvog do posljednjeg trenutka bio je to dramatični meč, za kojim će Danilovićeva sigurno dugo žaliti. I kada se činilo da je sve izgubljeno, u taj-brejku trećeg seta se vratila poslije zaostatka 1:6, stekla meč-loptu pri rezultatu 9:8, ali ni nju nije iskoristila. Japanka je ubrzo povela 10:9, stekla prvu šansu da pobijedi i nije sebi dopustila što i Danilovićeva.

Tako se 92. igračica svijeta plasirala u 2.kolo, dok će Danilovićeva već prvog dana turnira pakovati stvari za odlazak iz Njujorka.

Kakav je to meč bio!

Već u prvom gemu susreta Olga je čak pet puta imala brejk-loptu, ali ih nije iskoristila, pa je prvi set riješen u taj-brejku, u kojem je tri puta izgubila poen na svoj servis. U drugom setu je u prvom gemu katastrofalno počela, izgubivši sve poene na svoj servis i na talasu te dobre igre Japanka je stekla prednost 3:1. I baš tada je Olga zaigrala i pokazala zašto je bila izraženi favorit.

Oduzela je Srpkinja Japanki servis u naletu od tri "vezana" gema, povela 4:3 u drugom setu i sa tako stečenim samopouzanjem osvojila set, "brejknuvši" protivnicu i u poslednjem gemu, za 6:4.

Bila je to najava još dramatičnijeg trećeg seta, u kojem je Olga prvi put brejknula protivnicu za vođstvo 5:3, a potom u narednom gemu nije iskoristila čak tri meč-lopte. Japanka je to kaznila, oduzela joj servis i izjednačila na 5:5. Danilovićeva se potom ponovo izborila za šansu, imala tri šanse da završi meč, ali ih nije koristila.

Kada je treći set ušao u taj-brejk, Japanka je povela ubjedljivih 6:1, ali ni tu nije bio kraj, jer je Danilovićeva izjednačila na 7:7, pa stekla i sedmu meč-loptu, za prednost 9:8 pri servisu Udžičime.

Najbolje rangirana srpska teniserka (41. mjesto) tako je eliminisana prvog dana Otvorenog prvenstva SAD, na turniru na kojem je najdalje stigla 2021, kada je igrala u 2. kolu.

Danilovićeva je uoči US Opena bila 29. nosilac na turniru u Montrealu, gdje je ispala u 2. kolu protiv Ruskinje Veronike Kudermetove (4:6, 2:6), a potom je u Sinsinatiju takođe stala u 2. rundi, protiv Britanke Eme Radukanu (3:6, 2:6).

U pripremi za nastup na US Openu igrala je u Njujorku u miks-dublu sa Novakom Đokovićem, ali nisu imali uspjeh jer su eliminisani na startu turnira od ruske kombinacije Danil Medvedev - Mira Andrejeva.

