Bivši "igos" se ne vraća u Crvenu zvezdu

Dalibor Ilić se neće vraćati na Mali Kalemegdan.

Doskorašnji košarkaš Crvene zvezde Dalibor Ilić nastaviće karijeru u Spartaku iz Subotice. Nakon što je prošle zime pozajmljen "plavima", odlučeno je da se neće vraćati na Mali Kalemegdan.

"KK Spartak nastavlja saradnju sa Daliborom Ilićem (2000, 206 cm). Njegova energija, posvećenost i doprinos timu bili su važni u protekloj sezoni, a sigurni smo da nas zajedno očekuju novi uspjesi", navodi se na sajtu Spartaka bez više detalja.

U Crvenu zvezdu je stigao 2022. godine iz Igokee m:tel, ali nije uspio ozbiljnije da se nametne. Osim Igokee, jednu sezonu je proveo u Megi. Prošle sezone postizao prosječno 7,7 poena, 5,9 skokova i 1,2 asistencije po utakmici u ABA ligi.

Janis Sferopulos je odlučio da je višak nakon što je dogovorena saradnja sa Džonom Braunom koji je i sam nakon šest mjeseci napustio klub.

