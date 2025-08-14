logo
Bh. kadeti ispali sa Evropskog prvenstva: Portugal zaustavio "zmajiće" u četvrtfinalu

Autor Dragan Šutvić
0

BiH je eliminisana iz borbe za medalje.

Eurobasket U16 BiH izgubila od Portugala Izvor: basket.ba

Muška kadetska (U-16) reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je od Portugala u četvrtfinalu Evropskog prvenstva B divizije u Skoplju.

Portugalci su već u uvodnim minutama meča došli do opipljivije prednosti (13:4), a zatim prvu četvrtinu zaključili rezultatom 23:10. Vođstvo nisu ispuštali do kraja utakmice te su na kraju savladali izabranike selektora Ahmeta Pašalića s konačnih 76:61.

Prvi strijelac pobjedničke ekipe bio je Fransisko Farija (22 poena), dok je bh. reprezentaciju predvodio Imran Subašić (19).

Bh. selekciju u nastavku EP očekuju utakmice za plasman od petog do osmog mjesta.

(MONDO/basket.ba)

