Bh. kadeti ispali sa Evropskog prvenstva: Portugal zaustavio "zmajiće" u četvrtfinalu

BiH je eliminisana iz borbe za medalje.
Muška kadetska (U-16) reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je od Portugala u četvrtfinalu Evropskog prvenstva B divizije u Skoplju.
Portugalci su već u uvodnim minutama meča došli do opipljivije prednosti (13:4), a zatim prvu četvrtinu zaključili rezultatom 23:10. Vođstvo nisu ispuštali do kraja utakmice te su na kraju savladali izabranike selektora Ahmeta Pašalića s konačnih 76:61.
Prvi strijelac pobjedničke ekipe bio je Fransisko Farija (22 poena), dok je bh. reprezentaciju predvodio Imran Subašić (19).
Bh. selekciju u nastavku EP očekuju utakmice za plasman od petog do osmog mjesta.
(MONDO/basket.ba)