Kadeti BiH u četvrtfinalu Evropskog prvenstva: "Zmajići" ubjedljivi protiv Kipra

BiH je savladala Kiprane razlikom od 23 poena.
Muška kadetska (U-16) reprezentacija Bosne i Hercegovine ostvarila je danas ubjedljivu pobjedu protiv Kipra u susretu posljednjeg kola grupne faze na Evropskom prvenstvu B divizije u Skoplju.
"Zmajići" su od početka meča dominirali parketom dvorane "Jane Sandanski" i na kraju upisali trijumf rezultatom 75:52.
Ponovo je u redovima BiH blistao Imran Subašić (25 poena), dok je prvi strijelac Kipra bio Atanasios Papazoglu (11).
Ovom pobjedom, izabranici selektora Ahmeta Pašalića osigurali su drugo mjesto u grupi B i plasman u četvrtfinale Evropskog prvenstva B divizije. Prvi mečevi završnice EP igraju se prekosutra.
Podsjetimo, bh. kadeti su u dosadašnjem toku turnira poraženi u duelu sa Poljskom (58:87), nakon čega su savladali Slovačku (56:66), Irsku (79:55), Sjevernu Makedoniju (56:61) i danas Kipar (75:52).
Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!
(mondo.ba)