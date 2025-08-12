logo
Kadeti BiH u četvrtfinalu Evropskog prvenstva: "Zmajići" ubjedljivi protiv Kipra

Autor Dragan Šutvić
0

BiH je savladala Kiprane razlikom od 23 poena.

Kadeti BiH u četvrtfinalu Evropskog prvenstva Izvor: basket.ba

Muška kadetska (U-16) reprezentacija Bosne i Hercegovine ostvarila je danas ubjedljivu pobjedu protiv Kipra u susretu posljednjeg kola grupne faze na Evropskom prvenstvu B divizije u Skoplju.

"Zmajići" su od početka meča dominirali parketom dvorane "Jane Sandanski" i na kraju upisali trijumf rezultatom 75:52.

Ponovo je u redovima BiH blistao Imran Subašić (25 poena), dok je prvi strijelac Kipra bio Atanasios Papazoglu (11).

Ovom pobjedom, izabranici selektora Ahmeta Pašalića osigurali su drugo mjesto u grupi B i plasman u četvrtfinale Evropskog prvenstva B divizije. Prvi mečevi završnice EP igraju se prekosutra.

Podsjetimo, bh. kadeti su u dosadašnjem toku turnira poraženi u duelu sa Poljskom (58:87), nakon čega su savladali Slovačku (56:66), Irsku (79:55), Sjevernu Makedoniju (56:61) i danas Kipar (75:52).

(mondo.ba)

Tagovi

BiH košarka zmajići

