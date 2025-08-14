"Džejson Kid ne bi mogao da kontroliše ludost Dončića": Kakve riječi o selektoru poslije haosa sa braćom Dragić!

Klemen Prepelič smiruje strasti u reprezentaciji Slovenije.

Atmosfera u taboru reprezentacije Slovenije nije baš tako sjajna nakon sukoba na relaciji selektor Aleksander Sekulić - braća Dragić. Ipak, dugogodišnji član "zmajčeka" Klemen Prepelič kaže da je Sekulić pravi izbor i jedini koji može da usmjeri karakter Luke Dončića.

As Lejkersa je došao na okupljanje nacionalnog tima u boljoj formi nego ikada, ali će na treneru biti sva odgovornost, pogotovo nakon nedavnih dešavanja i otkaza. Prepelič je istakao Sekulićeve adute i dodao kako Luka uživa dok nosi dres reprezentacije.

"Aleksander Sekulić je ubjedljivo najbolji izbor za slovenačku reprezentaciju. Poznaje igrače, poznaje sistem i zna šta nam je potrebno. Pokazao je da pripada elitnom nivou. A što se tiče kritika - evo mog odgovora: Džejson Kid možda jeste veće ime, ali on ne bi mogao da kontroliše Lukinu ludost. Luka mora da bude razigran, da uživa. Ako ne uživa, ne bi bio dio reprezentacije. Zašto ga onda ograničavati – njega i sve ostale?", rekao je Prepelič za "Sportklub".

Šta je uzdrmalo Slovence?

Zoran Dragić

Pozivu selektora se nisu odazvali igrači Olimpije iz Milana Vlatko Čančar i Džoš Nibo, a kao zvaničan razlog su navedene povrede. Ipak, slovenačka javnost tvrdi nisu dobili dozvolu u italijanskom klubu, pa će Dončić i ekipa imati daleko teži zadatak. Na sve se nadovezao sukob Zorana Dragića sa Sekulićem. Dragićeva supruga je uzburkala javnost riječima:

"'Takozvani trener' nije precrtao Zorana sa spiska. Zoran je sam napustio ovaj cirkus koji traje već nekoliko godina", rekla je Svetlana, da bi potom i iskusni as iznio svoju stranu priče.

"Od reprezentacije sam se oprostio jer mi je selektor na sastanku koji je održan na moju želju nakon utakmice sa Njemačkom u Manhajmu (70:80) rekao 'da ne mogu više ništa dati ekipi'. Odluku sam prihvatio, ali sa njom nisam saglasan. Osjetio sam ljutnju i veliku tugu. Igračima želim svu sreću u nastavku priprema i na Evropskom prvenstvu", objasnio je Dragić koji je godinama bio sinonim za reprezentaciju.

