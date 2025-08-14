Ko je supruga Zorana Dragića koja je isprozivala selektora Slovenije?

Svetlana Dragić je svojim izjavama napravila haos pred Evropsko prvenstvo zbog svog supruga Zorana Dragića. Njene riječi su odjeknule...

Haos vlada u reprezentaciji Slovenije, a Eurobasket uskoro počinje (od 27. avgusta do 14. septembra). Prvo se pojavio problem sa "izdajnicima" i otkazima Vlatka Čančara i Džoša Niba, Luka Dončić je zbog toga iznio javne kritike. A, sada se sve to nastavilo odlukom da Zoran Dragić bude izbačen iz nacionalnog tima od strane selektora Aleksandra Sekulića.

Doduše, njegova supruga Svetlana Dragić tvrdi drugačije. Tačnije, objašnjava da nije izbačen, već da je "sam napustio cirkus", a po tom pitanju se oglasio i njegov rođeni brat Goran Dragić koji je na Instagramu okačio fotografiju Pinokija sa jasnom porukom za selektora.

"Takozvani selektor nije otpisao Zorana, već je on sam napustio ovaj cirkus koji traje već nekoliko godina. To je velika razlika. Iskreno, mislim da se Zoki u ovoj poziciji našao zbog svog prezimena, ali to nije ni važno. U svakom slučaju, mladi zaslužuju šansu da igraju, a preostalim dugogodišnjim članovima želim da svoj reprezentativni put završe na dostojanstven način, uz bar malo zahvalnosti uprave", poručila je ona preko društvenih mreža.

Ko je Svetlana Dragić?

Zoran i Svetlana su u braku još od 2014. godine i njihova ljubav traje dugo. Upoznali su se još u tinejdžerskim danima. Imaju dvoje djece, sina Marka (10) i ćerku Nanu (7). Ona se nekada bavila košarkom i igrala je za nekoliko klubova, uglavnom u Sloveniji.

Zoran je rođen 22. juna 1989. godine u Ljubljani i ima i srpsko porijeklo. Prve košarkaške korake napravio je u domovini i tamo je igrao za Iliriju, Slovan i Krku prije odlaska u inostranstvo. Igrao je još u Unikahi, Finiksu, Majamiju, Himkiju, Armaniju, Efesu, Trstu, Ulmu, Baskoniji, Žalgirisu, Cedeviti i trenutno je u Bilbau. Za reprezentaciju je igrao na Evropskim prvenstvima (2011, 2013, 2015. i 2022. godine), uz dva Svjetska prvenstva (2014. i 2023), a bio je i na Olimpijskim igrama u Tokiju.

