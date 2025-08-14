logo
Etore Mesina odgovorio Luki Dončiću: "Bićete nam zahvalni jer ih nismo pustili"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Etore Mesina otkrio zašto Nibo i Čančar neće igrati na Evropskom prvenstvu.

etore mesina odgovorio luki doncicu Izvor: MN PRESS

Dosta prašine se podiglo zbog izostanka Vlatka Čančara i Džoša Niba sa Eurobasketa, a prva zvijezda slovenačkog tima Luka Dončić nije krio nezadovoljstvo i razočaranje. Sada mu je stigao odgovor trenera Olimpije iz MilanaEtorea Mesine.

Italijanski trener poručuje da će Slovenija kasnije biti zahvalna jer Nibo i Čančar neće biti u timu za predstojeću evropsku smotru.

"Naš generalni menadžer Hristos Stavropulos je već objasnio naš stav. Dončić je izgleda zaboravio jednu veoma jednostavnu činjenicu, i Čančar i Nibo se oporavljaju od ozbiljnih povreda koje su ih dugo držale van terena! rekao je Mesina za Skaj Sport.

Smatra da će im igrači Olimpije biti potrebniji u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo kada povrede budu potpuno zaliječene.

"Uvjeren sam da će do kraja sezone, ili čak tokom nje, kada počnu FIBA prozori, ako ovi igrači budu spremni da pomognu Sloveniji, cijeniti Olimpiju što je dala prioritet njihovom oporavku i što ih je vratila u potpuno zdravo stanje", rekao je Italijan.

Šta je rekao Luka Dončić?

Slovenačka javnost je pobjesnila zbog izostanka dvojice igrača koji je trebalo da budu nosioci igre pored Luke Dončića. As Lejkersa je dao svoj komentar, ali nije očekivao da će to toliko odjeknuti.

"Da li sam im zamjerio? Ne, ništa im nisam zamjerio. Koliko sam ja razumio, klub im nije dozvolio da dođu. Na kraju su meni Lejkersi dozvolili da dođem i igram, a eto Olimpija iz Milana nije", rekao je Luka.

(MONDO)

