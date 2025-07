Za Slovence su izdajnici, a iza svega stoji moćan evroligaš

Ozbiljna bura digla se u Sloveniji poslije otkaza Vlatka Čančara i Džoša Niba koji neće tako pomoći Luki Dončiću na Eurobasketu 2025. I dok u Sloveniji pišu da su izdajnici, ispostavlja se da iza svega stoji klub za koji igraju - Olimpija Milano.

Izvor: Profimedia/Angelika Warmuth/dpa

Košarkaška reprezentacija Slovenije biće drastično oslabljena na Eurobasketu 2025 pošto je uoči početka priprema selektor Aleksander Sekulić dobio tri "otkaza". Na širem spisku bilo je 19 imena, a sa njega su se sami precrtali Vlatko Čančar, Džoš Nibo i Urban Kroflič, što niko u reprezentaciji nije očekivao i zato je atmosfera vrlo napeta.

Dok stižu čak i apeli da se Džošu Nibu oduzme pasoš Slovenije, pošto je Amerikanac prevario cijelu zemlju da će igrati, sada se klupko polako odmotava. Između ostalog, može se zaključiti da je problem napravila Olimpija iz Milana koja je savjetovala svoje košarkaše da ne igraju na Eurobasketu kako bi bili odmorniji za narednu sezonu, dok je slično učinila i Mega za Krofliča, koji je svakako bio na "ivici spiska" i pitanje je da li bi bio u konačnih 12.

"Ako ništa, bar kod Luke Dončića tog straha nema. Vjerujem da neće potpisati za Olimpiju iz Milana...", rekao je uz osmijeh selektor Sekulić, na šta se nadovezao prvi čovjek slovenačke košarke Matej Erjavec i potvrdio da će doći 4. ili 5. avgusta kada riješi ugovor s Lejkersima: "Kao što ste malopre rekli: 'osim ako ne potpiše za Milano'. Da, naravno da dolazi".

Kako je Olimpija "ucijenila" svoje igrače?

"Pritisci od strane kluba bili su ovakvi i onakvi, tako da su i Čančar i Nibo otkazali. Nažalost...", rekao je selektor Sekulić koji je i sam ostao zatečen vijestima koje su stigle od košarkaša koje je vidio u startnoj petorci, a onda je reagovao moćni evroligaš.

"Bez njih ćemo morati dalje, ne možemo da ih sada zamijenimo. Sve se desilo vrlo kasno, u pogrešnom trenutku, tako da smo stavljeni pred novi izazov. Sada moramo da vjerujemo ovim momcima koji su ovdje, za neke je ovo prvi put. Dobiće priliku, pa ćemo vidjeti kako će sve izgledati", pomirio se sa ovom situacijom polako Sekulić.

Da li će Slovenci uzeti druge strance?

Izvor: Stefanos Kyriazis/ZUMA Press Wir / Shutterstock Editorial / Profimedia

Imali su Slovenci ranije uspjeha sa Entonijem Rendolfom i Majkom Tobijem, nadali su se da će isto tako Džoš Nibo "osjećati" Sloveniju kao svoju, međutim već poslije godinu dana - problemi. Amerikanac je odlučio da ne igra za "zmajčeke", s kojima ljetos nije uspio da ode na Olimpijske igre, da bi se predomislio do Eurobasketa.

"Možda se sve na kraju dobro završi, ali činjenica je da nas je sve ovo pomalo iznenadilo. S obzirom na sezone koje su imali i povrede s kojima su se suočavali, može se razumjeti i klub, kao i njih dvojicu", pokušao je da smiri situaciju Erjavec.

"Mi smo s Džošom Nibom bili ranije u kontaktu i on nam je potvrdio da će igrati. Kasnije su mu iz kluba to savjetovali da ne učini i odlučio se kako se odlučio - treba ga razumjeti. Za Čančara smo tek pred okupljanje saznali da je potpisao za Milano, čestitali mu, ali ubrzo više nije bilo mnogo razloga za slavlje", dodao je on.

Izvor: MN PRESS

Prema njegovim riječima, nije bilo smisla zvati Majka Tobija jer je u godinama i preselio se na Kanarska ostrva, dok je bilo ipak prekasno da se dovede neki drugi stranac umjesto Džoša Niba.

"Ne žalim zbog toga, jer nam je Nibo potvrdio da će igrati, a istovremeno je bilo vrlo malo vremena na raspolaganju - po novom FIBA pravilu, svi papiri za naturalizaciju moraju biti završeni 45 dana prije prvenstva. To znači da je sve moralo biti spremno do 15. jula, dok u isto vrijeme bi se vjerovatno i narušili odnosi ako bismo tražili nekog novog, dok nam Nibo govori da dolazi".

Ko će onda igrati za Sloveniju?

Slovenija će na Eurobasketu 2025 igrati u grupi "D" u Katovicama, zajedno sa domaćinom Poljskom, Islandom, Francuskom, Belgijom i Izraelom, a selektor Aleksander Sekulić je poslije otkaza trojice igrača ostao na ukupno 16 imena. Za sada, ističe da nije u planu da poziva još nekoga, ali to se možda promijeni.

Ovako izgleda spisak Slovenaca za Eurobasket 2025:

Miha Cerkvenik, Žiga Daneu, Luka Dončić, Zoran Dragić, Vit Hrabar, Gregor Horvat, Robert Jurković, Martin Krampelj, Edo Murić, Aleksej Nikolić, Mark Pađen, Klemen Prepelič, Rok Radović, Žak Smrekar, Leon Stergar i Luka Ščuka.

Podsjetimo, Srbija će baš protiv Slovenije imati generalnu probu za Eurobasket 2025 i to 21. avgusta u beogradskoj "Areni".

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:31 Srbi pevaju Luka Dončić jedan je od nas Izvor: MONDO/Milutin Vujičić Izvor: MONDO/Milutin Vujičić

(MONDO)