Željezničar predstavio talentovani ino-dvojac: Džonatan Frimen i Santijago Garsija stigli na Grbavicu!

Frimen (17) i Garsija (20) novi su igrači sarajevskog tima.

Džonatan Frimen (17) i Santijago Garsia (20) novi su igrači Željezničara, potpisavši ugovore do ljeta naredne godine uz opcije automatskih produženja.

Frimen je rođen 12. septembra 2007. godine u Liberiji. Posljednje dvije sezone igrao je za seniore Diskaverisa u najjačem rangu fudbala u Liberiji. U sezoni iza nas postigao je 20 golova i dodao 13 asistencija, dok je sezonu ranije poentirao 29 puta.

Igra na poziciji krila, a iako ima samo 17 godina kapiten je U-20 selekcije Liberije. Takođe, u martu prošle godine dobio je poziv za A reprezentaciju Liberije.

Santijago Garsija je rođen 19. maja 2005. godine u Njujorku. Igrao je za Albion ECNL u SAD, potom je trenirao u španskim klubovima Mazaron i Real Mursija, a posljednju sezonu proveo je u Vukovaru. Igra na mjestu napadača.

Friman i Garsija otputovali su sa ekipom na mini pripreme u Međugorje, saopšteno je iz kluba.

