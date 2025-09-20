Treća vezana pobjeda Milana, briljirao Kristijan Pulišić

Fudbaleri Milana nastavili su seriju pobjeda u italijanskoj Seriji A.

Izvor: Ettore Griffoni/IPA Sport / ipa-agency.net / PA Images / Profimedia

"Rosoneri" su poslije trijumfa nad Lećeom i Bolonjom, stigli na stadion "Friuli" i nanijeli domaćem Udinezeu prvi poraz u sezoni, prvenstveno zahvaljujući američkom reprezentativcu Kristijanu Pulišiću, dvostrukom strijelcu i asistentu kod trećeg gola.

UDINEZE - MILAN 0:3 (0:1)

Prilično tvrd početak susreta u Udinama prekinuo je tek u 19. minutu Santijago Tomas Himenez, ali je udarac meksičkog napadača iz peterca odlično odbranio golman Razvan Sava.

Ipak, gosti sa "San Sira" su u finišu prvog dijela uspjeli da stignu do prednosti nakon što je u 40. minutu odbijanac u mrežu Rumuna pospremio Kristijan Pulišić - 0:1.

39’ GOAL! CHRISTIAN PULISIC ❤️

Udinese 0-1 Milanpic.twitter.com/IM9j7pobnV — ZELDA MILANISTA ❤️ (@ZeldaMilanista)September 20, 2025

Američki reprezentativac zaslužan je i za drugi pogodak gostiju samo što je počelo drugo poluvrijeme.

Oduzeo je loptu u kaznenom prostoru "zebri" i dodao do Jusefa Fofane, kojem nije bilo teško da poveća prednost Milana - 0:2.

El gol de Fofana para el 2-0 del Milan amarillo en Udinepic.twitter.com/mSdBWNOlWf — AC Milan Club CDMX (@acmilan_cdmx)September 20, 2025

Izabranici trenera srpskog porijekla Koste Runjaića pokušali su da se rezultatski vrate, ali je u 53. minutu uslijedio kontranapad u kojem je ponovo Pulišić "kroz uši" Razvana Sava provukao loptu i praktično riješio pitanje pobjednika - 0:3.

CAPTAIN AMERICA CHRISTIAN F*CKING PULISIC STRIKES AGAIN. Absolute brilliance from #11



3-0 AC MILANpic.twitter.com/Ydqb4fy8b7 — Tu Primo Milo (@borikwaa)September 20, 2025

Srpski navijači su poslije prethodnog meča sa Bolonjom (1:0) bili zabrinuti zbog povrede Strahinje Pavlovića, međutim, očigledno je u pitanju lakša povreda s obzirom da je u subotu uveče reprezentativac Srbije odigrao 68. minuta u timu "rosonera".



Standings provided by

Standings provided by Sofascore

(MONDO)