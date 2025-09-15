Povrijeđen srpski defanzivac Strahinja Pavlović

Defanzivac Milana i reprezentacije Srbije Strahinja Pavlović zaradio je povredu na sinoćnjoj utakmici Serije A protiv Bolonje (1:0)
Meč trećeg kola italijanskog šampionata riješio je prvencem Luka Modrić u 61. minutu, a srpski reprezentativac Strahinja Pavlović je zbog povrede morao da napusti teren još na poluvremenu.
Srbin je prema pisanju italijanskih medija istegnuo desni fleksor kuka, pa je njegovu poziciju u odbrani "rosonera" zauzeo Belgijanac Koni De Vinter.
Za ovakvu vrstu povrede, obično se pauzira od jedne do šest sedmica, ali sve zavisi od individualnog stanja, kvaliteta rehabilitacije i medicinskih procjena.
Takođe, na meču se povrijedio i golman Majk Menjan, pa je takođe zamijenjen sredinom drugog poluvremena, a na gol Milana je stao Pjetro Teraćano, što je bio njegov debi u klubu sa "San Sira".
Kad je u pitanju Pavlović, njegova povreda može predstavljati i glavobolju za reprezentaciju Srbije, koja će 11. oktobra ugostiti Albaniju u ključnom meču kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. godine u SAD, Meksiku i Kanadi. Taj susret trebao bi biti odigran u Leskovcu, a na njemu neće biti Nikole Milenkovića, asa Notingem Foresta, koji je dobio crveni karton protiv Engleske (0:5).
