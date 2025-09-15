logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Povrijeđen srpski defanzivac Strahinja Pavlović

Povrijeđen srpski defanzivac Strahinja Pavlović

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Defanzivac Milana i reprezentacije Srbije Strahinja Pavlović zaradio je povredu na sinoćnjoj utakmici Serije A protiv Bolonje (1:0)

Povrijeđen srpski defanzivac Strahinja Pavlović Izvor: Luca Rossini/IPA Sport / ipa-agency.net / PA Images / Profimedia

Meč trećeg kola italijanskog šampionata riješio je prvencem Luka Modrić u 61. minutu, a srpski reprezentativac Strahinja Pavlović je zbog povrede morao da napusti teren još na poluvremenu.

Srbin je prema pisanju italijanskih medija istegnuo desni fleksor kuka, pa je njegovu poziciju u odbrani "rosonera" zauzeo Belgijanac Koni De Vinter.

Za ovakvu vrstu povrede, obično se pauzira od jedne do šest sedmica, ali sve zavisi od individualnog stanja, kvaliteta rehabilitacije i medicinskih procjena.

Takođe, na meču se povrijedio i golman Majk Menjan, pa je takođe zamijenjen sredinom drugog poluvremena, a na gol Milana je stao Pjetro Teraćano, što je bio njegov debi u klubu sa "San Sira".

Kad je u pitanju Pavlović, njegova povreda može predstavljati i glavobolju za reprezentaciju Srbije, koja će 11. oktobra ugostiti Albaniju u ključnom meču kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. godine u SAD, Meksiku i Kanadi. Taj susret trebao bi biti odigran u Leskovcu, a na njemu neće biti Nikole Milenkovića, asa Notingem Foresta, koji je dobio crveni karton protiv Engleske (0:5).

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Strahinja Pavlović fudbal Milan Serija A

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC