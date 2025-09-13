Hojlund se vratio u Italiju i odmah pogodio: Napoli rutinski u Firenci

Sjajan debi za Danca u dresu Napolitanaca.

Rasmus Hojlund poslije dvije godine vratio se u Seriju A i odmah postigao gol.

Danski reprezentativac, nekadašnji fudbaler Atalante, proveo je dvije sezone u dresu Mančester junajteda, nakon čega se odlučio za povratak na "Čizmu". Potpisao je za Napoli, koji ga je doveo na pozajmicu, i već u prvom meču u dresu Napolitanaca postigao je gol.

Nije imao problema njegov tim na gostovanju u Firenci, gdje je vrlo lako i brzo stigao do prednosti od dva gola. Prvo je Kevin de Brujne bio precizan sa "kreča" već u šestom minutu, da bi Hojlund u 14. minutu iskoristio fenomenalan pas Leonarda Spinacole i matirao Davida de Heu za 0:2.

Edin Džeko nije imao svoje veče, pa je na poluvremenu zamijenjen. Početkom nastavka još jedna lopta u mreži domaćih - pogodio je Sem Beukema, a u finišu su domaći ipak stigli do počasnog gola. Gol za Fiorentinu postigao je Luka Ranijeri.

Napoli, baš kao i Juventus, koji je ranije danas u "Derbiju Italije" u spektakularnom meču porazio Inter 4:3, ima maksimalnih devet bodova iz prva tri kola, dok tim Edina Džeke i dalje ne zna za slavlje u prvenstvu.

SERIJA A - 3. KOLO:

Kaljari - Parma 2:0 (1:0)

/Mina 33, Felići 77/

Juventus - Inter 4:3 (2:1)

/Keli 18, Jildiz 38, Turan 82, Adžić 90+1 - Čalhanoglu 30, 65, Tiram 76/

Fiorentina - Napoli 1:3 (0:2)

/Ranijeri 79 - De Brujne 6 pen, Hojlund 14, Beukema 52/

Nedjelja:

Roma - Torino (12.30)

Piza - Udineze (15.00)

Atalanta - Leće

Sasuolo - Lacio (18.00)

Milan - Bolonja (20.45)

Ponedjeljak:

Verona - Kremoneze (18.30)

Komo - Đenova (20.45)



