Ivan Jurić dobija vrijedno pojačanje: Atalanta vraća Lukmana u tim?

Odnosi na relaciji klub-igrač su veoma zategnuti nakon burnog ljeta tokom kojeg je Nigerijac zahtijevao da mu dozvole transfer u Inter.

Izvor: Spada/LaPresse / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ademola Lukman mogao bi da se vrati u prvi tim Atalante za nedjeljni meč Serije A protiv Lećea, u zavisnosti od toga da li će reprezentativac Nigerije odraditi posljednji trening planiran za subotu.

Lukman je imao haotično ljeto, tokom kojeg je predao zvaničan zahtjev za transfer nakon što je odbijena ponuda Intera od 45 miliona evra.

Optužio je klub da je prekršio obećanja i loše ga tretirao na profesionalnom i ljudskom nivou, a zatim se uputio u Veliku Britaniju da trenira samostalno. U Bergamo se vratio tek 19. avgusta, manje od nedjelju dana prije početka sezone Serije A, i nakon svih pripremnih utakmica Atalante.

Na kraju nije došlo do transfera, što znači da je i dalje dio ekipe Ivana Jurića za sezonu 2025/26, iako je odnos između igrača i kluba zategnut.

Italijanski mediji sada navode da postoji mogućnost da Lukman zaigra za Atalantu u sljedećem meču protiv Lećea u nedjelju. Dvadesetsedmogodišnjak je počeo obje utakmice Nigerije u nedavnim kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo. Igrao je u minimalnoj pobjedi 1:0 nad Ruandom i remiju 1:1 protiv Južnoafričke Republike.

Ukoliko Lukman u subotu odradi trening, posljednji pred prvenstveni meč protiv Lećea (nedjelja, 15.00), očekuje se da bude pozvan u tim za utakmicu. U petak je navedeno da u Atalanti "očekuju" da će Lukman učestvovati na tom treningu.