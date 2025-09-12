logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ivan Jurić dobija vrijedno pojačanje: Atalanta vraća Lukmana u tim?

Ivan Jurić dobija vrijedno pojačanje: Atalanta vraća Lukmana u tim?

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Odnosi na relaciji klub-igrač su veoma zategnuti nakon burnog ljeta tokom kojeg je Nigerijac zahtijevao da mu dozvole transfer u Inter.

lukman Izvor: Spada/LaPresse / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ademola Lukman mogao bi da se vrati u prvi tim Atalante za nedjeljni meč Serije A protiv Lećea, u zavisnosti od toga da li će reprezentativac Nigerije odraditi posljednji trening planiran za subotu.

Lukman je imao haotično ljeto, tokom kojeg je predao zvaničan zahtjev za transfer nakon što je odbijena ponuda Intera od 45 miliona evra.

Optužio je klub da je prekršio obećanja i loše ga tretirao na profesionalnom i ljudskom nivou, a zatim se uputio u Veliku Britaniju da trenira samostalno. U Bergamo se vratio tek 19. avgusta, manje od nedjelju dana prije početka sezone Serije A, i nakon svih pripremnih utakmica Atalante.

Na kraju nije došlo do transfera, što znači da je i dalje dio ekipe Ivana Jurića za sezonu 2025/26, iako je odnos između igrača i kluba zategnut.

Italijanski mediji sada navode da postoji mogućnost da Lukman zaigra za Atalantu u sljedećem meču protiv Lećea u nedjelju. Dvadesetsedmogodišnjak je počeo obje utakmice Nigerije u nedavnim kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo. Igrao je u minimalnoj pobjedi 1:0 nad Ruandom i remiju 1:1 protiv Južnoafričke Republike.

Ukoliko Lukman u subotu odradi trening, posljednji pred prvenstveni meč protiv Lećea (nedjelja, 15.00), očekuje se da bude pozvan u tim za utakmicu. U petak je navedeno da u Atalanti "očekuju" da će Lukman učestvovati na tom treningu.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Ademola Lukman Atalanta Serija A

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC