Sarajevo bez podrške navijača na "Grbavici"

Nebojša Šatara
U okviru devetog kola Premijer lige BiH u subotu se od 19.30 sati na "Grbavici" igra sarajevski derbi između Željezničara i Sarajeva.

FK Sarajevo bez podrške navijača protiv FK Željezničar Izvor: MONDO/Samir Cacan

Već ranije je najavljivano da bi gosti mogli ostati bez podrške svojih navijača, a čini se da će to uskoro biti i zvanično potvrđeno.

Kako je "Avaz" saznao iz izvora bliskih FK Sarajevo, dogovor dva kluba i MUP-a KS nije pao, te će gostujući tim biti bez podrške svojih navijača.

Ostalo je još da sačekamo zvaničnu potvrdu ovih informacija, ali čini se da Horde zla neće biti na "Grbavici".

Podsjetimo, Sarajevo ranije ove sezone nije imalo podršku ni u Širokom Brijegu, niti protiv Borca u Banjaluci.

(MONDO)

Tagovi

FK Sarajevo FK Željezničar fudbal Premijer liga BiH

