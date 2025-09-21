Rudar prekinuo pobjednički niz Zrinjskog: Prijedorčani nose bod iz Mostara

Fudbaleri Rudara odigrali su odličan meč protiv Zrinjskog te i više nego zasluženo došli do boda u Mostaru.

Izvor: Promo/HŠK Zrinjski Mostar

Fudbakeri Rudara neporaženi se vraćaju iz Mostara! U utakmici 8. kola Prijedorčani su odigrali bez golova protiv Zrinjskog te su imali više od igre, posebno u prvom dijelu, ali to nisu uspjeli da materijalizuju te su se morali zadovoljiti sa bodom.

Nikada Rudar nije savladao Zrinjski u Mostaru, a ovo je treći put da su uspjeli ostati neporaženi. Zanimljivo i prethodna dva puta nije bilo golova.

Prvu veliku priliku na meču imali su gosti iz Prijedora, ali udarac Bolivara zaustavlja Karačić uz pomoć stative. Španac je odlično šutirao iskosa, golman Zrinjskog uspio da malo skrene loptu.

U 27. minutu nova velika prilika za Rudar. Bolivar je dodao do usamljenog Gutiereza koji se namjestio i šutirao sa nekih 10 metara, ali brani Karačić još jednom.

„Plemići“ bolje otvaraju drugo poluvrijeme, ali nisu uspjeli ozbiljnije ugroziti gol gostiju, a onda smo na drugoj strani vidjeli nevjerovatan promašaj.

Bolivar se u 70. minutu odlično okrenuo i šutirao sa preko 20 metara, a lopta pogađa stativu i odbija se do Paskala koji sa pet metara šalje loptu preko gola iako je Karačić i dalje bio na zemlji.

Najbolju priliku Zrinjski je imao u 80. minutu kada je Ćuže šutirao glavom, a lopta nakon što se odbila od odbranu Rudara ide malo pored desne stative.

Očekivano, uslijedila je ofanziva domaćih u posljednjih 10 minuta, a dobru priliku imao je Bilbija u 87. minutu kada je šutirao glavom nakon centaršuta Mamića, ali nije bio precizan. Za kraj vrijedi izdvojiti pokušaj Mašića u dubokoj sudijskoj nadoknadi koji je zaustavio Dubljanić.