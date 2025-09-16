Rudar predstavio 4 nova igrača u istom danu: Prijedorčani doveli još jednog Španca!

Rudar Prijedor potpisao četiri nova igrača.

Izvor: FK Rudar Prijedor

Novi premijerligaš Rudar Prijedor pred novu sezonu u kojoj je promovisan u Premijer ligu BIH potpuno je promijenio ekipu, kao i šefa stručnog štaba, pa je tokom ljeta tim preuzeo Perica Ognjenović.

Tokom čitavog ljeta nižu se odlasci i dolasci u Rudar, a Prijedorčani su ovog utorka ozvaničili dolazak još četvorice novih igrača.

Sada već prava španska kolonija u Prijedoru dodatno je povećana dovođenjem Ferana Fereiroe, tridesetogodišnjeg veznog igrača kojem je posljednji angažman bio u španskom četvrtoligašu Himnastici Segoviana.

"Igrač koji je nastupao u Španiji, Azerbejdžanu, Kipru i Poljskoj, sigurno će biti veliko pojačanje ga naš klub i od njega očekujemo da donese dodatni kvalitet našoj ekipi", saopštio je prijedorski klub.

Osim njega u redove Rudaa stigao je i nekadašnji fudbaler Zrinjskog i Sarajeva Tarik Ramić.

Prijedorčani su u utorak predstavili i nekadašnjeg člana Partizana Petra Gigića.

"Centarfor koji ima preko 120 nastupa u Superligi Srbije, dugo je čekano pojačanje u napadu žuto-plavih. Igrač koji je nastupao za klubove poput FK Javor, FK Partizan Beograd, FK Železničar Pančevo, grčki Panseraikos i mnoge druge, sigurno će biti veliko pojačanje za naš klub i od njega očekujemo da trese protivničke mreže u nastavku sezone! Petre, dobro došao i srećno“, objavio je Rudar.

Osim njih u utorak je ozvaničena saradnja i sa novim golmanom Vasilijem Žunićem, koji je stigao iz redova Slobode Novi Grad.