Rudar Prijedor se rastao sa dvojicom igrača

Autor Dragan Šutvić
0

Ognjen Milanović i Aljoša Rađenović napustili su klub.

FK Rudar Prijedor Izvor: Promo/FK Rudar Prijedor

Krilni napadač Ognjen Milanović (2001.) i defanzivni vezista (2006.) nisu više članovi Rudar Prijedora, objavio je večeras klub iz grada na Sani.

Milanović je među "rudare" stigao ovog ljeta iz zvorničke Drine, a od starta sezone je na tri premijerligaške utakmice uknjižio ukupno 62 minuta na terenu. Od toga je 45 minuta dobio u prvom kolu, kada je Rudar Prijedor doživio ubjedljiv poraz u Banjaluci, na gostovanju Borcu (6:0).

Rađenović je dres Rudar Prijedora obukao zimus, došavši iz juniorskog pogona zagrebačke Lokomotive.

Paralelno je, uz premijerligaša iz Prijedora, bio registrovan i za sada već bivšeg prvoligaša Republike Srpske Slobodu iz Novog Grada, za koju je četiri puta bio starter.

(mondo.ba)

Tagovi

FK Rudar Prijedor fudbal transferi Premijer liga BiH

