Rudar Prijedor se rastao sa dvojicom igrača

Ognjen Milanović i Aljoša Rađenović napustili su klub.

Izvor: Promo/FK Rudar Prijedor

Krilni napadač Ognjen Milanović (2001.) i defanzivni vezista (2006.) nisu više članovi Rudar Prijedora, objavio je večeras klub iz grada na Sani.

Milanović je među "rudare" stigao ovog ljeta iz zvorničke Drine, a od starta sezone je na tri premijerligaške utakmice uknjižio ukupno 62 minuta na terenu. Od toga je 45 minuta dobio u prvom kolu, kada je Rudar Prijedor doživio ubjedljiv poraz u Banjaluci, na gostovanju Borcu (6:0).

Rađenović je dres Rudar Prijedora obukao zimus, došavši iz juniorskog pogona zagrebačke Lokomotive.

Paralelno je, uz premijerligaša iz Prijedora, bio registrovan i za sada već bivšeg prvoligaša Republike Srpske Slobodu iz Novog Grada, za koju je četiri puta bio starter.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)