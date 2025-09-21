I Štimac i Ognjenović zadovoljni bodom: Trener Zrinjskog priznao svoju grešku, Perica hvalio domaćina i suđenje

Treneri Zrinjskog i Rudara komentarisali su večerašnji remi ova dva kluba u Mostaru.

Izvor: Promo/HŠK Zrinjski Mostar

Ekipa Rudara iz Prijedora osvojila je bod na izuzetno teškom gostovanju u Mostaru kod Zrinjskog. Nismo večeras vidjeli golove na stadionu „Pod Bijelim brijegom“, a izabranici Perice Ognjenovića zaustavili su zahuktali Zrinjski koji je nanizao četiri pobjede pred večerašnji meč.

Trener Rudara komentarisao je večerašnji meč, a na početku je nahvalio domaćina i suđenje.

„Želim da se zahvalim sjajnom domaćinu, ekipi Zrinjskog koja je pokazala izuzetno visok kvalitet. Moram da naglasim da mislim da smo se mi danas predstavili u dobrom svjetlu. Suđenje je bilo jako korektno, mislim da su ljudi uživali u jednoj dobroj utakmici. Detalje ćemo analizirati, mi smo ekipa koja mora, pogotovo dok smo u ovakvom fizičkom stanju, da realizuje te šanse ako hoćemo do bodova“, rekao je Ognjenović.

Govorio je Ognjenović i o nedavnim dolascima u ekipu te priznao da je zadovoljan bodom bez obzira na sve prilike.

„Napravili smo tri-četiri izmjene jer su nam se igrači priključivali. Svi to znaju, nije to nikakav alibi, ali mi jednostvano polako rastemo. Trebaće vremena za to, ali protiv ovakvog jednog jakog protivnika osvojiti bod, bio bih neiskren ako bi rekao da sam nezadovoljan“, zaključio je trener Rudara iz Prijedora.

Trener Zrinjskog Igor Štimac nahvalio je goste, a za prvo poluvrijeme njegovog tima je rekao da je bilo užasno.

„Rudar ima veliki broj igrača koji mogu igrati i koji su pokretljvi. U analizi smo to jasno naglasili našim igračima da je moguće da će nam ovo biti najteža domaća utakmici do sada. Tako se i ispostavilo. Užasno prvo poluvrijeme, nismo bili kompaktni u pokrivanju i daleko smo stajali od igrača. Dozvolili smo gostima da se 'razmašu'. Nakon prve prilike koju su napravili vidljivo je bilo da nam je palo i samopouzdanje te da su nas malo stresli. Tu smo se tražili i čitavo prvo poluvrijeme nismo uspjeli pohvatati konce.“

Štimac je priznao da je pokriješio u formaciji dodavanjem Pranjića u vezni red zbog čega je rano morao mijenjati.

„Sa drugim poluvremenom mogu biti zadovoljan. Momci su energetski napravili sve što je trebalo. Pritiskali smo do samog kraja i imali finih prilika za ostvariti pobjedu. Realno gledajući, moram biti zadovoljan sa ovim na kraju. Obično se gube ovakve utakmice.“

Štimac je naglasio da će gledati pozitivno te da još nisu primili pogodak već nekoliko utakmica, a onda se osvrnuo na predstojeći mostarski derbi.

„To je utakmica od velikog značaja za naše navijače, za klub i sve ovdje. Zna se šta nose utakmice Zrinjskog i Veleža. Prema tome, maksimalno ćemo se pripremiti, sreća imamo šest dana do utakmice da se odmorimo i osvježimo igrače koji su danas nastupali i pronađemo svježinu u onima koji danas nisu počeli. Idemo tamo sa 'punim šaržerom' i nadam se da ćemo biti pravi u toj utakmici“, zaključio je Štimac.