Željezničar se oglasio nakon spornih situacija na "Pecari": Nažalost, ovo nije izolovan slučaj

Sarajlijama poništena tri gola protiv Širokog Brijega.

Izvor: Promo/FK Željezničar/Adem Ćatić

Željezničar je u duelu sa Širokim Brijegom doživio prvi ovosezonski poraz (0:1), a duel na "Pecari" obilježila su čak tri poništena pogotka gostiju.

Sarajevski tim smatra da je oštećen u ovom meču, zbog čega se oglasio saopštenjem za javnost, koje prenosimo:

"Fudbalski klub Željezničar, nažalost, i nakon još jedne prvenstvene utakmice ne može govoriti isključivo o sportskim aspektima i dešavanjima na terenu. Umjesto analize igre, poteza i rezultata, primorani smo pažnju javnosti skrenuti na neprihvatljive okolnosti koje prate naše nastupe u okviru domaćeg takmičenja.

Na utakmici 8. kola WWIN lige Bosne i Hercegovine protiv NK Široki Brijeg, kluba kojem ovom prilikom zahvaljujemo na korektnom prijemu i tradicionalnom gostoprimstvu, FK Željezničar je bio izložen višestrukim sudijskim propustima, koji su direktno uticali na tok i ishod same utakmice.

Nažalost, ovo nije izolovan slučaj. Suđenje u današnjoj utakmici predstavlja samo nastavak niza kontroverznih i spornim situacijama obilježenih mečeva, uključujući i one iz 4. i 7. kola, a koje su dodatno narušile regularnost takmičenja i integritet lige.

Posebno zabrinjava činjenica da Klub, uprkos zvaničnim obraćanjima, do danas nije dobio gotovo nikakve odgovore niti konkretne reakcije nadležnih institucija, što nas dovodi u poziciju u kojoj osjećamo odgovornost da poduzmemo daljnje korake.

U skladu sa svojim obavezama prema vjernim navijačima, ali i u interesu očuvanja regularnosti takmičenja, FK Željezničar će u narednom periodu pripremiti i uputiti dopis krovnoj evropskoj fudbalskoj organizaciji, UEFA-i, u kojem ćemo dokumentovati sve relevantne okolnosti i priložiti konkretne dokaze o dešavanjima koja narušavaju osnovne principe sportskog takmičenja.

Fudbalski klub Željezničar čvrsto stoji pri stavu da svi akteri fudbalskog života u Bosni i Hercegovini zaslužuju fer i ravnopravne uslove, i u tom duhu ćemo nastaviti našu borbu za transparentnost, odgovornost i profesionalnost unutar sistema.

Zahvaljujemo našim navijačima na podršci i razumijevanju, uz poruku da naš glas neće utihnuti dok ne osiguramo ambijent u kojem će fudbal ponovo biti u prvom planu", navodi se u saopštenju Željezničara.

Naravno, dešavanjima u Širokom Brijegu nije bio zadovoljan ni trener "plavih" Admir Adžem.