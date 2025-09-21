Adžem nakon prvog poraza: "Možda smo malo iskočili i malo postali i prijetnja"

Trener Željezničara Admir Adžem dao je zanimljivu izjavu nakon utakmice na Pecari.

Izvor: Screenshot

Fudbaleri Željezničara upisali su prvi poraz u novoj sezoni Premijer lige BiH. Tim sa Grbavice poražen je na Pecari od Širokog Brijega rezultatom 1:0.

Željezničar je danas uspio postići tri gola, ali su sva tri poništena zbog ofasajd pozicije. Najviše prašine podigao je drugi pogodak koji smo vidjeli u 44. minutu. Strijelac je bio Hamza Jaganjac nakon centaršuta Nigerijca Edvina Odinake.

Strijelac Jaganjac nije bio u ofsajdu, kao ni asistent Odinaka, no u VAR sobi su u ofsajdu pronašli Mateja Cvetanoskog u začetku akcije koja je trajala jako dugo, jer su igrači Širokog u nekoliko navrata izbacivali loptu.

Nakon meča trener Željezničara Admir Adžem komentarisao je današanji susret na Pecari.

„Prije svega vidim to tako da smo malo iskočili, možda smo postali malo i prijetnja. Šta god da kažem mogu biti kažnjen, ali bojim se da nije bio ujednačen kriterijum ua obje ekipe. Izgubili smo utakmicu, mada ja smatram da nismo trebali izgubiti. Bože moj život ide dalje, a mi ćemo u narednoj utakmici tražiti pobjedu“, rekao ja Adžem.

Željezničar u narednom kolu očekuje gradski derbi sa ekipom Sarajeva, a Adžem na toj utakmici neće moći računati na Dana Lagumdžiju zbog nakupljenih žutih kartona.

„Takođe, prvi prekršaj i odmah žuti karton tako da... Ništa mi ćemo se skupiti, danas ćemo malo tugovati i od sutra već priprema za gradski derbi“, zaključio je Adžem.