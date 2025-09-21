POLUVRIJEME: Želji poništena dva gola na "Pecari"

Jedan od derbija osmog kola Premijer lige Bosne i Hercegovine igra se u nedjelju u Širokom Brijegu, gdje je u goste stigao sarajevski Željezničar.

Izvor: Facebook/FK Željezničar

Poslije šokantne pobjede nad Borcem (3:2), izabranici Admira Adžema stigli su na "Pecaru" i poslije prvog poluvremena imaju aktivan rezultat iako su im poništena dva gola.

ŠIROKI BRIJEG - ŽELJEZNIČAR 0:0

Nije mnogo toga viđeno danas na "Pecari", gdje se zatresla mreža domaćina u 11. minutu ali je pogodak Madžida Šošića poništen zbog ofsajda nakon VAR provjere.

Imao je Željo još jednu priliku u 30. minutu kada je odlično prošao Matej Cvetanoski, ali nije dobro šutirao.

Hercegovačka ekipa je zaprijetila dalekometnim udarcima, a najbolju šansu propustio je Marko Matić u 36. minutu kada je s nekoliko metara šutirao iznad prečke golmana Vedada Muftića.

Ipak u samom finišu poluvremena u 44. minutu, Željo je stigao do prednosti, a strijelac je bio Hamza Jaganjac nakon centaršuta Nigerijca Edvina Odinake.

Ipak, poslije VAR provjere i taj drugi gol je poništen zbog ofsajda.

ŠIROKI BRIJEG: Josipović, Pranjić, Senić, Stanić, Posavac, Matić, Marchino, Jelavić, Tomić, Sesar i P. Stanić. Trener: Dean Klafurić

ŽELJEZNIČAR: Muftić, Odinaka, Sedorf, Karamarko, Obradov, Milošević, Lagumdžija, Vini, Šošić, Cvetanoski i Jaganjac. Trener: Admir Adžem







