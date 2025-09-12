logo
Željezničar ogorčen odlukom FS BiH: "Kažnjeni su oni koji su bili žrtve napada"

Željezničar ogorčen odlukom FS BiH: "Kažnjeni su oni koji su bili žrtve napada"

Autor Haris Krhalić
0

FK Željezničar će podnijeti žalbu Apelacionoj komisiji FS BiH na donesene odluke.

Željezničar ogorčen odlukom FS BiH Izvor: Facebook/FK Željezničar

Fudbalski klub Željezničar obavjestio je javnost da je zaprimio odluke Disciplinske komisije Fudbalskog saveza BiH, donesene u vezi sa dešavanjima tokom utakmice 4. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine protiv FK Velež, odigrane na stadionu Rođeni.

Prema navedenim odlukama, nfudbaler Marin Karamarko, šef stručnog štaba Admir Adžem te pomoćni trener Dževad Šarić sankcionisani su sa po dvije utakmice zabrane igranja, odnosno obavljanja funkcije, te novčanim kaznama u iznosu od po 1.000 KM. Takođe, klub je dodatno kažnjen sa 1.500 KM.

Nisu sretni u Željezničaru sa ovakvom odlukom te su izrazili nezadovoljstov i ogorčenje.

„FK Željezničar izražava duboko nezadovoljstvo i ogorčenje ovakvim odlukama. Smatramo krajnje neprihvatljivim i nepravednim da su sankcionisani naši predstavnici, dok su organizator utakmice i zaštitarska služba, koji su imali jasnu odgovornost za sigurnost svih aktera utakmice, ostali bez ikakvih posljedica.“

„Podsjećamo javnost, kao i nadležne organe Saveza, da su naši igrači fizički napadnuti u tunelu stadiona Rođeni u toku poluvremena, što je nedvosmisleno zabilježeno i video zapisima. Umjesto da se reaguje na čin nasilja i propuste u organizaciji, kažnjeni su oni koji su bili žrtve tog napada.“

„Ovim putem upućujemo apel FS BiH da hitno preduzme mjere u cilju unapređenja bezbjednosti na stadionima, te da uvede obavezu postavljanja video nadzora u svim tunelima i prostorima koji vode ka svlačionicama. Na taj način će se omogućiti transparentnost, odgovornost i pravovremeno sankcionisanje svih incidenata.“

„FK Željezničar će iskoristiti sve zakonske mogućnosti i podnijeti žalbu Apelacionoj komisiji FS BiH na donesene odluke, u cilju zaštite svojih igrača, trenera i integriteta samog kluba“, saopštili su iz Željezničara.

