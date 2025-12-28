logo
Dejvid Adelman nezadovoljan suđenjem: "Svaki kontakt je bio slobodna bacanja"

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Trener Denvera istakao da je Orlando bio u bonusu gotovo čitav meč i da je izveo 15 slobodnih bacanja u posljednjoj dionici i da je tako pobijedio.

Dejvid Adelman nakon poraza od Orlanda Izvor: Denver Nuggets/X/Printscreen

Denver je izgubio na gostovanju Orlandu (127:126) u zaista uzbudljivoj penal-završnici u kojoj je imao čak i šut za pobjedu preko Džamala Mareja, međutim Kanađanin je prvo loše izveo loptu, pa je umalo izgubio, a onda je izabrao i loše rješenje zbog kog se domaćin radovao.

Trener Nagetsa Dejvid Adelman ipak ništa nije zamjerio zbog ovog poteza Mareja, nego je krivca za poraz pronašao u sudijama.

Nikola Jokić protiv Orlanda
Izvor: YouTube/Denver Nuggets

"Dali su dosta slobodnih bacanja, išli su u reket, to dobro rade i živjeli su od toga. Bili su u bonusu od trećeg minuta, svaki kontakt je bio slobodna bacanja. To je najduža posljednja četvrtina u mom životu. I mi moramo bolje od toga...", rekao je Adelman poslije još jedne loše završnice meča za Denver.

"Takođe, izgubljene lopte, to drži timove u utakmici... Nisam imao i tajm-aut i čelendž na kraju, takva su pravila", još malo se požalio Dejvid Adelman na sudije i način na koji je Orlando dobio ovu utakmicu ističući da je problem bio i u izgubljenim loptama njegove ekipe (16:6): "Dali su čak 15 slobodnih bacanja u posljednjoj četvrtini, vrlo je frustrirajuće, trebalo je da pobijedimo, ali čestitam im na pobjedi".

Ipak, treba uzeti u ozbir da je Denver igrao bez trojice startera (Braun, Gordon i Džonson) i da zbog toga klupa nije imala šta više da ponudi, ali je priznao Adelman da se sa sličnim problemom nosi i Orlando - i opet je došao do pobjede.

Jokić je inače zabilježio 16. tripl-dabl u sezoni sa 34 poena, 21 skokom i 12 asistencija.

NBA rezultati 28. decembar:

  • Nju Orleans - Finiks 114:123
  • Orlando - Denver 127:126
  • Atlanta - Njujork 125:128
  • Čikago - Milvoki 103:112
  • Hjuston - Klivlend 117:100
  • Majami - Indijana 142:116
  • Minesota - Bruklin 107:123
  • San Antonio - Juta 114:127

Denver Dejvid Adelman Orlando

