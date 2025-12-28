"Bijesan je jer ga nismo doveli": Nikola Vučević otkrio šta mu je rekao Janis poslije frke

Grčki košarkaškaš Janis Adetrokumbo nije zadovoljan svojim statusom u Milvoki Baksima, pa je bijes iskalio protiv Čikago Bulsa.

Izvor: Legion Hoops/X/Printscreen

Košarkaši Milvoki Baksa slavili su protiv Čikago Bulsa sa 112:104, a po završetku utakmice došlo je do koškanja između Nikole Vučevića i Janisa Adetokumba. Grk se konačno vratio na parket nakon što nije uspio da pronađe novi tim, a upravo je Čikago odbio da ga dovede. Očigledno ga je to razljutilo, pa je protiv nesuđenog kluba postigao 29 poena i osam skokova, a osim toga u finišu meča imao je jedan nesportski gest.

Utakmica je već bila gotova, Adetokumbo se zaletio preko čitavog terena i snažno zakucao, što je razljutilo iskusnog Crnogorca. Krenuo je po objašnjenje, razmijenili su nekoliko riječi, a onda su ostali morali da se umiješaju kako bi ih razdvojili. Vučević je poslije utakmice otkrio detalje verbalnog okršaja.

"Mislim da je bio ljut zbog informacija koje su kružile da Bulsi nisu htjeli da ga dovedu", rekao je Nikola Vučević, a potom otkrio da je upravo iz tog razloga Janis pokazao nepoštovanje prema rivalu:

"Rekao sam mu: 'Zašto si to uradio?' Odgovorio je: 'Zato što niste htjeli da trejdujete za mene'", rekao je Nikola.