Nikola Vučević uzeo loptu kad je bilo najvažnije: U posljednjoj četvrtini razbio je Klivlend

Bojan Jakovljević
Bojan Jakovljević
0

Veoma dobar meč u NBA ligi odigrao je Nikola Vučević.

Odličan meč Nikole Vučevića Izvor: Marty Jean-Louis / Alamy / Profimedia

Košarkaši Čikaga savladali su Klivlend (136:125) u noći između petka i subote, a najzaslužniji za to bio je crnogorski centar Nikola Vučević. Iskusni košarkaš Čikaga meč je završio sa 24 postignuta poena, a čak 11 upisao je u posljednjoj dionici, kada se lomio rezultat ovog meča.

Isti broj postignutih poena imao je i Matas Buzelis, ali se on isticao u ranijoj fazi meča - kada je bilo najvažnije, crnogorski košarkaš je preuzimao odgovornost i pogađao. Vučević je meč završio sa 15 skokova, dvije asistencije, dvije blokade i jednom ukradenom loptom, koju je uzeo rivalima baš u posljednjoj dionici.

Pobeda Čikaga nad Klivlendom zbog Nikole Vučevića.
Izvor: Youtube/GAMETIME HIGHLIGHTS

Pored Vučevića i Buzelisa na ovom meču su se u dresu Čikaga istakli Džoš Gidi (17 poena) i Tre Džouns (16), a ukupno sedam košarkaša je imao dvocifren poenterski učinak. Na drugoj strani terena ubjedljivo najboji bio je Darijus Garland sa 35 poena, ali to nije bilo dovoljno njegovom timu da stigne do pobjede.

Nakon ove pobjede, treće u posljednja četiri meča, košarkaši Čikago Bulsa imaju skor 12-15 i zauzimaju 10. poziciju u Istočnoj konferenciji. Ekipa Klivlenda nalazi se dva mjesta iznad, sa skorom 15-14, ali i čak tri uzastopna poraza u najjačoj košarkaškoj ligi na svijetu.

