Vučević srušio Embida i Filadelfiju poslije preokreta: Čikago iz ogromnog zaostatka stigao do velike pobjede

Nikola Vučević još jednom je postao heroj svog tima

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Košarkaši Čikago Bulsa priredili su nezaboravnu noć u "Junajted centru" i nakon velikog preokreta savladali su Filadelfiju rezultatom 113:111, iako su u jednom trenutku gubili čak 24 poena razlike. Heroj meča bio je bivši reprezentativac Crne Gore Nikola Vučević koji je trojkom u posljednjim sekundama meča donio trijumf svom timu.

Zanimljivo, do trenutka kad je Vučević pogodio šut za tri poena nije pogodio nijedan šut iza linije za tri poena (0/4). Ključnu asistenciju uputio mu je Džoš Gidi, koji je ponovo briljirao, ostvario je tripl-dabl učinak sa 29 poena, 15 skokova i 12 asistencija, postavši prvi igrač Bulsa još od Majkla Džordana (1988/89) sa dva uzastopna tripl-dabla.

Ovim trijumfom Čikago je poboljšao svoj skor na 6:1, dok su kod kuće ostali neporaženi (5:0). Ujedno, ovo je njihov najveći povratak još od februara 2021. godine, kada su nadoknadili 25 poena minusa protiv Detroita. A za sve je naravno bio zaslužan Crnogorac, kojeg su prema mnogim navodima tokom ljeta Bulsi željeli da presele u drugi klub. U istom susretu mogli smo vidjeti i razigranog Džoela Embida, ali igra reprezentativca SAD nije bila dovoljna za pobjedu Filadelfije.

Vučević je utakmicu završio sa 19 poena i 10 skokova, Okoro je dodao 16, a Smit 14 poena. Na drugoj strani, najbolji u redovima Filadelfije bio je Tajris Maksi sa 39 poena, dok je Džoel Embid ubacio 20, ali samo dva u drugom poluvremenu. Keli Ubre doprinio je sa 18 poena.