Nikola Jokić pokazao zašto je pravi vođa: Stao u odbranu osporavanog najvećeg pojačanja Denvera

Nikola Jokić odbranio je Kema Džonsona poslije kritika da se nije uklopio u tim.

Denver i Nikola Jokić upisali su još jednu pobjedu u novoj NBA sezoni, Srbin je ponovo bio najbolji igrač na terenu u oba tima, ali nema sumnje da bi ekipi iz Kolorada značila pomoć još nekih igrača. Konkretno, od najskupljeg pojačanja Kamerona Džonsona očekivale su se mnogo bolje partije, pa je to bilo pitanje i za Nikolu Jokića poslije nove pobjede njegovog tima.

Pa i pored mnogih negativnih komentara na račun Kema Džonsona, Jokić je još jednom pokazalo liderske sposobnosti i koliko je važno biti "hladne glave". Zbog toga je riješio da na konferenciji za medije jasno i glasno kaže - vjeruje u svog saigrača. "Ne želi da upropasti stvari. Možda ponekad razmišlja previše, ali to je u redu. Zapravo, to je normalno. On je pametan igrač i vremenom će to shvatiti", rekao je Srbin o najskupljem pojačanju.

Međutim, mnogi i dalje neće biti zadovoljni Jokićevom konstatacijom, s obzirom na to da je Džonsonova igra daleko, daleko lošija u odnosu na prošlu sezonu. U dresu Bruklina prosječno je bilježio 18,8 poena, 4,3 skoka i 3,4 dodavanja, ali je sada situacija drugačija. U novoj sezoni poslije svega šest mečeva Kem ubacuje 8,5 poena, hvata 3,2 lopte i dijeli 1,5 asistencija.

Možda ovaj učinak ne bi zabrinjavao, ako u obzir uzmemo period adaptacija na novu sredinu, ali veći problem predstavljaju izjave najzvučnijeg pojačanja Denvera u kojima tvrdi da je teško pronaći ritam u novoj ekipi i da želi da bude "svoj", a ne da se jednostavno prilagodi timu, što je očigledno stvorilo sumnju kod ljudi naklonjenih bojama Denvera.

