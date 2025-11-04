logo
Nikola Jokić na srpskom i engleskom objasnio kako bira rješenja u napadu

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
Sve zanima kako funkcioniše mozak Nikole Jokića i kako bira rješenja u napadu, a ono što su mnogi mislili je bilo pogrešno. I na srpskom i na engleskom objasnio je da ne zna ni razmišlja unaprijed pred nego što izvede potez.

nikola jokic razbio zabludu o sebi Izvor: DNVR Sports/Denver Nuggets/Screenshot

Srpski košarkaš Nikola Jokić opet je dominirao i prethodne noći u NBA ligi i u pobjedi nad Sakramentom (130:124) zabilježio je 34 poena, 14 asistencija i sedam skokova. Jedna od njih bila je posebno spektakularna, a ono što je bilo upadljivo je da je Jokić "dodao gas" i čini se igrao agresivnije nego u prvim utakmicama sezone.

Ili ipak to nije takav slučaj? Novinari su i na engleskom i na srpskom jeziku tražili od Jokića objašnjenje ovog fenomena i čini se da je jednom zasvagda riješio možda i najveću zabludu koju čitav svijet ima o njegovoj igri.

Nikola Jokić za Denver protiv Kingsa
Izvor: NBA

  • Novinar: "Da li odlučiš pred meč da li ćeš biti agresivniji?"
  • Jokić: "Ne, ne... Sve zavisi od onoga što se desi na utakmici".

Nije to bilo dovoljno, pa se Jokić i na srpskom obratio na ovu istu temu i Aleksandru Žigiću odgovorio uz osmijeh.

  • Novinar: "Kad kreneš prema košu, da li razmišljaš unaprijed - dodaću ili ubaciću?
  • Jokić: Ne, ne znam... Ne znam šta se desi u tom momentu - to uradim. Probam da pročitam šta se tu desi u toj situaciju. Ja to ne određujem.
  • Novinar: "Da li nekad kažeš ljudima - dajte meni?
  • Jokić: "Ha-ha. Ne, nije tako".

Što se tiče igre Denvera, Jokić je rekao da je zadovoljan kako ekipa djeluje do sada i da je primjetno da gube manje lopti nego što je to bio slučaj ranije. Ali, trostruki MVP poručuje da želi da to dodatno smanje: "Imali smo dvije glupe izgubljene na samom kraju meča, pokušavamo da ne igramo tako riskantno, neki detalji su tu o kojima moramo da poradimo. Radimo dobar posao, ali ono što se desilo u posljednjoj četvrtini ne smijemo da radimo", rekao je on.

NBA rezultati 4. novembar:

  • Bruklin - Minesota 109:125
  • Indijana - Milvoki 115:117
  • Boston - Juta 103:105
  • Njujork - Vašington 119:102
  • Hjuston - Dalas 110:102
  • Memfis - Detroit 106:114
  • Denver - Sakramento 130:124
  • Portland - L.A. Lejkers 115:123
  • L.A. Klipers - Majami 119:120

00:23
Nikola Jokić citira Tomija Šelbija
Izvor: YouTube/DNVR Sports
Izvor: YouTube/DNVR Sports

Nikola Jokić NBA liga Denver

