Nikola Jokić na srpskom i engleskom objasnio kako bira rješenja u napadu

Sve zanima kako funkcioniše mozak Nikole Jokića i kako bira rješenja u napadu, a ono što su mnogi mislili je bilo pogrešno. I na srpskom i na engleskom objasnio je da ne zna ni razmišlja unaprijed pred nego što izvede potez.
Srpski košarkaš Nikola Jokić opet je dominirao i prethodne noći u NBA ligi i u pobjedi nad Sakramentom (130:124) zabilježio je 34 poena, 14 asistencija i sedam skokova. Jedna od njih bila je posebno spektakularna, a ono što je bilo upadljivo je da je Jokić "dodao gas" i čini se igrao agresivnije nego u prvim utakmicama sezone.
Ili ipak to nije takav slučaj? Novinari su i na engleskom i na srpskom jeziku tražili od Jokića objašnjenje ovog fenomena i čini se da je jednom zasvagda riješio možda i najveću zabludu koju čitav svijet ima o njegovoj igri.
- Novinar: "Da li odlučiš pred meč da li ćeš biti agresivniji?"
- Jokić: "Ne, ne... Sve zavisi od onoga što se desi na utakmici".
Nije to bilo dovoljno, pa se Jokić i na srpskom obratio na ovu istu temu i Aleksandru Žigiću odgovorio uz osmijeh.
- Novinar: "Kad kreneš prema košu, da li razmišljaš unaprijed - dodaću ili ubaciću?
- Jokić: Ne, ne znam... Ne znam šta se desi u tom momentu - to uradim. Probam da pročitam šta se tu desi u toj situaciju. Ja to ne određujem.
- Novinar: "Da li nekad kažeš ljudima - dajte meni?
- Jokić: "Ha-ha. Ne, nije tako".
Što se tiče igre Denvera, Jokić je rekao da je zadovoljan kako ekipa djeluje do sada i da je primjetno da gube manje lopti nego što je to bio slučaj ranije. Ali, trostruki MVP poručuje da želi da to dodatno smanje: "Imali smo dvije glupe izgubljene na samom kraju meča, pokušavamo da ne igramo tako riskantno, neki detalji su tu o kojima moramo da poradimo. Radimo dobar posao, ali ono što se desilo u posljednjoj četvrtini ne smijemo da radimo", rekao je on.
NBA rezultati 4. novembar:
- Bruklin - Minesota 109:125
- Indijana - Milvoki 115:117
- Boston - Juta 103:105
- Njujork - Vašington 119:102
- Hjuston - Dalas 110:102
- Memfis - Detroit 106:114
- Denver - Sakramento 130:124
- Portland - L.A. Lejkers 115:123
- L.A. Klipers - Majami 119:120
