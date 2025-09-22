logo
FS BiH: Sva tri gola Željezničara opravdano poništena u Širokom Brijegu!

FS BiH: Sva tri gola Željezničara opravdano poništena u Širokom Brijegu!

Poslije meča u Širokom Brijegu, gdje Željezničaru nisu priznata čak tri gola, oglasio se Fudbalski savez Bosne i Hercegovine i konstatovao da su sva tri opravdano poništena!

Široki Brijeg - Željezničar Izvor: Promo/FK Željezničar/Adem Ćatić

Komitet za sudije i suđenje FS BiH pojasnio je sve ključne odluke arbitara na utakmici između Širokog Brijega i Željezničara.

"11. minuta – Gostujuća ekipa postiže pogodak. Nakon VAR provjere utvrđeno je da se igrač gostiju br. 11 nalazio u ofsajdu, te je pogodak opravdano poništen.

43. minuta - Gostujuća ekipa postiže pogodak nakon duže akcije. VAR provjerom cijelog napada utvrđeno je da se igrač gostiju br. 14 nalazio u ofsajdu na početku akcije (isti napad - APP), primivši loptu upućenu od saigrača sa brojem 9, te je pogodak opravdano poništen.

86. minuta - Gostujuća ekipa postiže pogodak. Evidentno je da se igrač gostiju br. 99 nalazio u ofsajdu (prilog slika iz VAR sobe), što je asistent sudija ispravno signalizirao, na način da je ispoštovao VAR protokol i sačekao kraj akcije prije signala zastavicom. RO (operater snimka) nije mogao uraditi grafički prikaz linija kao potvrdu ispravnosti odluke, jer u tom trenutku linije nisu vidljive zbog sunca, što se često dešava u sličnim vremenskim uslovima i nije uslovljeno kvalitetom opreme ili suđenja nego tehnologijom, te je u ovom slučaju prihvaćena odluka sudija sa terena", navedeno je u saopštenju FS BiH.

Takođe, Savez je istakao da neće ulaziti u javnu polemiku zbog svake žalbe.

"FS BiH odlučno odbacuje sve pritiske na službene osobe, te neće ulaziti u javne polemike povodom svakog prigovora ili žalbe na suđenje od strane klubova. Komitet za sudije i suđenje nakon svakog odigranog kola, u skladu sa svojim nadležnostima, redovno vrše analizu rada i izvedbe svih službenih lica, te donose odluke u skladu sa relevantnim pravilnicima i uputstvima, u nastojanju da svim klubovima omoguće jednake uslove za igru, te regularnost takmičenja", zaključeno je u saopštenju.

