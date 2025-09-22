logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ko su gazde Sarajeva i Mostara? U narednom kolu Premijer lige BiH sarajevski i mostarski derbi

Ko su gazde Sarajeva i Mostara? U narednom kolu Premijer lige BiH sarajevski i mostarski derbi

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Fokus fudbalske javnosti u devetom kolu Premijer lige Bosne i Hercegovine biće stavljen na derbije Sarajeva i Mostara.

Parovi devetog kola Premijer lige BiH Izvor: Adem Catic / FKZ.ba/www.fkzeljeznicar.ba

U subotu se igraju sarajevski i mostarski derbi!

Derbi Sarajeva igra se na "Grbavici", gdje će Željezničar ugostiti "bordo" tim (18.30), a mostarski derbi je na rasporedu u Vrapćićima, gdje će Zrinjski doći na noge Veležu (20.30).

Željo je u prethodnom kolu izgubio u Širokom Brijegu (1:0) u meču na kojem su mu poništena tri gola zbog ofsajda, dok je ekipa Husrefa Musemića slavila u duelu sa Veležom (2:0).

S druge strane, Zrinjski je (k)iksnuo protiv Rudar Prijedora (0:0) na stadionu "Pod Bijelim brijegom" a ne bi bilo nezasluženo da su izabranici Perice Ognjenovića odnijeli sva tri boda, dok su, kako rekosmo, "rođeni" poraženi na "Koševu".

Ipak prva utakmica ovog kola igraće se dan ranije (petak) u Bijeljini od 18 časova kada će Radnik dočekati Širokobriježane.

Posljednja dva susreta zakazana su za nedjelju - najprije Rudar u Prijedoru će biti domaćin Slogi iz Doboja (15.15), a lider na tabeli Borac iz Banjaluke gostuje u Posušju (17.30).

Izvor: Facebook/HŠK Zrinjski


Parovi devetog kola Premijer lige BiH

Petak:

Radnik - Široki Brijeg (18:00)

Subota:

Željezničar - Sarajevo (18:30)

Velež - Zrinjski(20:30)

Nedjelja:

Rudar - Sloga (15:15)

Posušje - Borac (17:30)



Standings provided by Sofascore

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

fudbal Premijer liga BiH FK Željezničar FK Sarajevo FK Velež HŠK Zrinjski

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC