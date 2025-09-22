Ko su gazde Sarajeva i Mostara? U narednom kolu Premijer lige BiH sarajevski i mostarski derbi

Fokus fudbalske javnosti u devetom kolu Premijer lige Bosne i Hercegovine biće stavljen na derbije Sarajeva i Mostara.
U subotu se igraju sarajevski i mostarski derbi!
Derbi Sarajeva igra se na "Grbavici", gdje će Željezničar ugostiti "bordo" tim (18.30), a mostarski derbi je na rasporedu u Vrapćićima, gdje će Zrinjski doći na noge Veležu (20.30).
Željo je u prethodnom kolu izgubio u Širokom Brijegu (1:0) u meču na kojem su mu poništena tri gola zbog ofsajda, dok je ekipa Husrefa Musemića slavila u duelu sa Veležom (2:0).
S druge strane, Zrinjski je (k)iksnuo protiv Rudar Prijedora (0:0) na stadionu "Pod Bijelim brijegom" a ne bi bilo nezasluženo da su izabranici Perice Ognjenovića odnijeli sva tri boda, dok su, kako rekosmo, "rođeni" poraženi na "Koševu".
Ipak prva utakmica ovog kola igraće se dan ranije (petak) u Bijeljini od 18 časova kada će Radnik dočekati Širokobriježane.
Posljednja dva susreta zakazana su za nedjelju - najprije Rudar u Prijedoru će biti domaćin Slogi iz Doboja (15.15), a lider na tabeli Borac iz Banjaluke gostuje u Posušju (17.30).Izvor: Facebook/HŠK Zrinjski
Parovi devetog kola Premijer lige BiH
Petak:
Radnik - Široki Brijeg (18:00)
Subota:
Željezničar - Sarajevo (18:30)
Velež - Zrinjski(20:30)
Nedjelja:
Rudar - Sloga (15:15)
Posušje - Borac (17:30)
