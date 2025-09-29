logo
"Nažalost, nismo uspjeli da probudimo ekipu": Sarajevo potvrdilo rastanak sa Husrefom Musemićem

"Nažalost, nismo uspjeli da probudimo ekipu": Sarajevo potvrdilo rastanak sa Husrefom Musemićem

Autor Dragan Šutvić
0

Husref Musemić okončao je šesti mandat na klupi tima sa Koševa.

Husref Musemić nije više trener Sarajeva Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić

Ono o čemu se pričalo tokom jučerašnjeg dana, ovog ponedjeljka dobilo je potvrdu – Husref Musemić nije više trener FK Sarajevo!

Legendarni igrač i strateg bordo tima započeo je ljetos čak šesti mandat na kormilu kluba sa Koševa, ali je isti, međutim, neslavno završen. U prvih devet ligaških utakmica Sarajevo je upisalo čak pet poraza, pa su se uprava i trener odlučili na sporazumni raskid saradnje.

Musemić je na klupi zamijenio Zorana Zekića pod čijom komandom je Sarajevo na početku sezone eliminisano iz kvalifikacija za Konferencijsku ligu već na prvoj prepreci, u dvomeču sa Univerzitateom iz Krajove.

Upisan je nakon toga i remi sa Radnikom (4:4) na startu premijerligaškog takmičenja, poslije čega je hrvatski strateg podnio ostavku.

Na gostovanju dobojskoj Slogi, kada je zabilježen poraz (2:1), ekipom je kao privremeno rješenje komandovao Dženan Hošić. Trajno rješenje trebalo je da bude Musemić, ali stvari nisu išle onako kako su navijači priželjkivali.

"Nažalost, nismo uspjeli 'probuditi' ekipu. Mislim da je u ovom trenutku za klub najbolja opcija da na klupu dođu svježe snage. Zahvalio bih se predsjedniku, administraciji, igračima i saradnicima na iskrenom odnosu i saradnji", rekao je Musemić povodom odlaska iz kluba.

(mondo.ba)

