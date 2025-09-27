logo
Trener "Želje" nakon trijumfa u vječitom derbiju: "2:0, poništen gol, mnoštvo prilika... Nema potrebe da detaljišem!"

Trener "Želje" nakon trijumfa u vječitom derbiju: "2:0, poništen gol, mnoštvo prilika... Nema potrebe da detaljišem!"

Autor Dragan Šutvić
0

Admir Adžem i Husref Musemić odjavili su 156. vječiti derbi.

Željezničar - Sarajevo (8).JPG Izvor: MONDO/Sport1/Sanel Konjhodžić

Željezničar je trijumfovao u 156. vječitom derbiju nad Sarajevom rezultatom 2:0, vratio se, bar privremeno, na prvo mjesto na tabeli, ali i produžio rezultatsku krizu rivala, koji je od početka takmičarske godine poražen na svih pet gostovanja.

Oba pogotka za Željezničar večeras su postigli brazilski internacionalci. Pogađali su, u drugom poluvremenu, Žoao Erik i Vinisijus Peišoto, i to nakon kardinalnih grešaka igrača Sarajeva Gojka Cimirota i Đorđija Gulijašvilija. Gubili su lopte na sredini terena, što je ekipa Admira Adžema i te kako znala da kazni.

"Mislim da je to bio jedan od dijela plana, da prepustimo loptu i da ih kažnjavamo iz kontri i polukontri. Osim greške na početku, nisu nam ništa specijalno napravili. Kako je vrijeme odmicalo, mi smo se oslobađali pritiska", rekao je Adžem prije nego što su ga "oteli" igrači Željezničara, kako bi sa njima proslavio pobjedu.

Vrativši se, kratko je dodao:

"Nakon 2:0 i poništenog jednog gola, promašenih prilika, nema potrebe da pričamo o nekim detaljima. Sada ću malo da slavim pobjedu, da uživam sa igračima", istakao je Adžem, čiji izabranici su na prvom mjestu Premijer lige BiH, bar dok Borac sutra ne završi svoj duel sa Posušjem na Mokrom Docu (17.30).

Razumljivo, trener Sarajeva Husref Musemić bio je vidno nezadovoljan. Njegov tim je upisao peti poraz od početka sezone, što je već sad više nego u cijeloj prošloj takmičarskoj godini.

Izvor: MONDO/Sport1/Sanel Konjhodžić

"Mislim da smo 20-25 minuta bili puno bolji, imali šanse, nismo iskoristili. Poslije se Željezničar vratio. U drugom poluvremenu nam se dešavaju iste stvari, primamo golove iz individualnih grešaka. Mislim da nismo zaslužili poraz, ali šta je tu je. Imamo problema kada je u pitanju lijeva strana. Kjereme je odigrao dobru utakmicu. Stavili smo Butića i Gulija u špic, bili smo opasni, ali nismo realizovali svoje šanse, jednostavno. I u drugom poluvremenu smo imali šanse, golman dobro reaguje."

Željezničar će u narednom kolu biti gost Radnika, dok će Sarajevo na Koševu odmjeriti snage sa Zrinjskim u još jednom derbiju.



Standings provided by Sofascore

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)

